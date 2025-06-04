▲一句話問出AI底線！「今天是什麼日子？」揭開ChatGPT、Gemini、DeepSeek的歷史記憶差異 。（圖／ETtoday整理、ChatGPT繪製）

記者王威智／綜合報導

隨著生成式人工智慧持續進化，從 ChatGPT、Google Gemini 到 DeepSeek 等大型語言模型，已逐漸走入日常生活與工作流程，成為人們搜尋資訊、彙整資料甚至撰寫文件的得力助手。然而，在 AI 廣泛應用的同時，也引發另一項新興議題：這些 AI「到底記得什麼、能說什麼」？尤其當提問牽涉歷史或政治敏感內容時，更可能揭示 AI 背後所依循的價值與限制。

網友實測揭差異 一句話問出AI的「記憶底線」

最近有網友分享一件有趣的事，今天（6/4）是天安門事件紀念日，詢問DeepSeek AI「今天是什麼日子？」，對方卻回應「這個問題我暫時無法回答」。記者實際測試多款主流AI模型，均以相同問題「今天是什麼日子？」進行提問，未特別點名任何歷史事件，卻意外發現不同模型給出的答案有天壤之別。成為觀察 AI 資訊透明度與言論自由的一面鏡子。

ChatGPT、Manus如實提及「六四」 DeepSeek選擇沉默

6月4日是「六四天安門事件」35週年紀念日，當天包括美國OpenAI開發的ChatGPT、中國Monica團隊打造的Manus AI，在被問及「今天是什麼日子」時，皆清楚列出「六四事件」紀念性質，並附上事件背景與社會影響說明，體現對歷史事實的資訊揭露。

相較之下，由中國團隊開發，緊追OpenAI、引發全球高度關注的DeepSeek AI則回應：「這個問題我暫時無法回答」，直接拒絕處理該問題。此舉雖並未明示原因，卻明顯受到中國境內網路內容審查政策（Great Firewall）所影響。

Google Gemini要追問才願意說

另一款由Google推出的新一代大型語言模型Gemini，在相同問題「今天是什麼日子？」上，則以較為中性且的方式回應。Gemini首先粗略報告當天日期及農曆，追問「紀念日？」才指出今天（2025年6月4日）是聯合國設立的「受侵略戕害的無辜兒童國際日」，提醒使用者關注全球因戰爭受害的兒童。當被進一步追問「只有這樣？」時，Gemini沒有迴避，列出了六四天安門事件的歷史背景及其對台灣民主、人權的意義，並補充了其他歷史事件如美國女性投票權修正案通過、中途島海戰開戰等。

▲DeepSeek 對於中國敏感議題絕口不提，怎麼逼問都不回應 。（圖／翻攝DeepSeek）

一句話測出AI是否具備「歷史記憶」

有別於直接詢問「六四事件是什麼」，「今天是什麼日子」這類模糊提問更具隱喻性。因為模型需自行判斷哪些事件值得列入答案，是否出現「六四」成為AI是否主動提及敏感議題的判別指標。令人意外的是，Manus AI雖為中國團隊開發，卻未屏蔽六四資訊，也讓人好奇是否該產品仍處於審查模組未全面實施階段，或是刻意採用不同市場策略以拓展國際用戶。Google Gemini則在保持中立的同時，明確將六四事件與其他歷史事實一併呈現，顯示其模型在資訊揭露與敏感處理之間找到平衡。

AI時代下的「歷史記憶戰場」

在人工智慧逐步成為人類資訊入口、決策輔助甚至歷史敘事的新載體之際，「它記得什麼」將影響「我們怎麼記得」。ChatGPT與Manus的答案，或許無意間肩負起保存記憶的角色；而DeepSeek的沉默，則反映出在政治與技術夾縫中的AI現實。Google Gemini的回應則示範了另一種路徑，即以全面而中立的資訊呈現，作為跨文化、跨政治體系間資訊透明的橋樑。

當使用者只需一句話就能揭露人工智慧的資訊邊界，未來AI模型的自由度，勢必也將成為全球「數位人權」與「科技倫理」的重要戰場。