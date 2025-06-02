Google開源Agent2Agent協定　讓AI工具間能「彼此對話」

▲Google發表Agent2Agent（A2A）通訊協定，推動AI代理跨平台溝通合作。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google Cloud近日公布開源協定「Agent2Agent Protocol（簡稱A2A）」，旨在解決當前生成式AI生態中，各家代理應用彼此無法直接溝通、合作的瓶頸。透過這項協定，即使是由不同公司、架構與伺服器所開發的AI代理，也能透過統一語言協同處理任務，實現「代理之間」真正的協作。

根據官方介紹，A2A為一項開放協定，核心建立於JSON-RPC 2.0 over HTTP(S) 基礎上，並支援同步、非同步與串流（SSE）等傳輸方式，可交換純文字、結構化JSON、檔案等多種資料格式。

A2A所採用的「Agent Card」機制，讓每個代理可公開其能力、支援的通訊方式與身份驗證機制。這不僅能達成安全協作，更避免外洩內部記憶體、專用工具與邏輯實作，保護智慧財產權。其四大設計理念：

※打破孤島效應：允許不同AI架構的代理互相協作

※支援複雜任務分工：讓多代理各司其職，聯合完成單一代理難以達成的工作

※推動開放標準：鼓勵開發者社群共同參與與創新

※保留代理內部機密性：不需揭露記憶或專用工具，亦能進行有效合作

目前開放資源包括：官方Python SDK（a2a-sdk）、協定完整說明文件與教學網站、多組樣本程式碼與演示影片、社群貢獻規範與GitHub論壇。

Google表示，未來將持續優化如授權機制、動態技能查詢、UX協商與串流可靠性等進階功能，打造更完善的AI代理協作生態。企業用戶亦可透過合作計畫提前導入。此舉不僅象徵Google擴大生成式AI開放技術影響力，也為構築跨平台代理人網路奠定關鍵基礎。