政院統刪地方補助款25％　黃國昌批「違法濫權」：明院會提主決議

▲立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率達25％，引發地方強烈反彈。立院民眾黨團總召黃國昌今（22日）批評，立院要刪的是政院及所屬機關，但行政院長卓榮泰不曉得聽了哪位內閣閣員餿主意，把腦筋動到給地方的補助款，明顯違法濫權，民眾黨團將於明（23日）在院會提主決議。

針對政院刪除地方補助款，黃國昌22日於立院受訪時回應，立院當初的統刪決議，基本上是針對行政院及所屬各個機關，當初中央編列預算時，比去年預算膨脹更多，從2兆9000多億預算，變成3兆2000多億預算，立院是為了撙節，不要讓行政院這樣繼續浪費，所以才有統刪數額。

黃國昌提及，「沒想到行政院果然錢要一把抓，權也要一把抓！」立院明明要刪的是政院與所屬機關，結果行政院長卓榮泰不曉得聽了哪個內閣閣員的餿主意，把腦筋動到了給地方政府的補助款，明顯違法濫權，學者都跳出來嚴厲批判了。

黃國昌強調，這種違法濫權的事情，立法院絕對不會接受，因此民眾黨團將於明（23日）院會時提出主決議，而這也已經在程序委員會排案，要提出變更議程，要求將主決議放到第一案處理，就是要卓榮泰停止違法濫權，亂砍地方政府預算，立法院決議要刪的是行政院及其所屬機關，把它砍到地方政府的補助，「簡直是膽大妄為、莫名其妙！」