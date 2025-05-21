貓淪成運毒工具？　乳牛貓背綁毒品300克

▲一隻黑白貓的背上綁著一包毒品，被獄警捕獲。（圖／CTWANT提供，下同）

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貓咪竟是毒販？哥斯大黎一名獄警日前在波科西監獄（Pococi Penitentiary）外看到一隻黑白貓身上有不尋常的灰色斑塊，眾人合力將牠捕獲後進一步檢查發現，牠背上的灰色斑塊竟是大麻與海洛因，這些毒品的總重超過300公克。

《新德里電視台》報導，哥斯大黎加司法與和平部（Ministry of Justice and Peace）表示，有獄警5月6日在哨塔上看到該隻黑白貓在鐵絲網附近活動，並發現牠的背部毛色異常。其他獄警獲報後迅速出動，一行人順利捕獲貓咪後，發現牠的身上綁著的一包不明物品，竟是約235.65公克大麻、67.76克海洛因及2張捲菸紙。

警方相信，這些毒品原本是要走私進入監獄內部，目前也正調閱監視器畫面，並追蹤這隻貓過去的活動軌跡，以釐清是否有外部人士與獄中人員勾結，聯手利用動物進行毒品走私。相關單位目前已將黑白貓交由國家動物衛生局（National Animal Health Service）進行檢查，確保牠的健康無虞。司法與和平部在官方臉書上公布此事件的監視器畫面，並稱讚獄警反應迅速，成功阻止毒品流入監獄。

報導指出，這種利用動物運送違禁品的犯罪手法，在哥斯大黎加並不罕見，尤其貓咪因為行動隱密、容易翻越圍牆而被毒販選作運毒工具。不法人士甚至會利用食物訓練貓咪靠近監獄，再讓牠們將小量毒品帶入指定區域，常讓緝毒人員防不勝防。

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