Google智慧眼鏡佈局成形　Project Astra成核心關鍵

▲Project Astra將結合智慧眼鏡等穿戴式裝置。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google在今年的Google I/O開發者大會上揭示Project Astra的最新突破，並正式宣告其邁向智慧眼鏡等穿戴式裝置，展現進軍XR（延展實境）硬體市場的明確企圖。這項結合人工智慧與多模態輸入技術的計畫，預計將帶來全新的人機互動方式，成為Gemini生態系的關鍵支柱。

Project Astra最早於2024年亮相，當時作為Google未來AI助理的原型，主打視覺、語音與記憶力的整合互動能力。根據Google最新公告，升級後的Astra現已具備原生語音輸出，更自然的語氣將提升用戶體驗；此外，它也強化了記憶與電腦控制功能，能夠追蹤上下文，並與裝置操作深度整合。

此次最大亮點之一，是Google「首度明確表示」 Astra將導入智慧眼鏡等新型態XR裝置，結合Gemini Live與Search新體驗，打造隨身、即時化的AI助理。

Google表示，未來將透過開放的Live API，讓開發者將Astra能力導入更多應用場景，不僅限於手機與電腦，還包括智慧穿戴裝置，甚至AR/XR智慧眼鏡。此舉更意味著Google將在智慧眼鏡市場與Meta、Apple等競爭對手正面交鋒，重新定義 AI 助理的實用場景。