　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳柏惟喊「罷顏寬恒2階成功就剃光頭」合成照曝！網喊帥：像王識賢

▲▼ 政治評論員、前立委3Q陳柏惟。（圖／《豈有此呂》）

▲前立委3Q陳柏惟。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

全台大罷免如火如荼，台中藍委顏寬恒的罷免行動「解顏行動」目前進入第二階段連署，罷團已在台中市選委會完成送件，並宣布將「持續收件」。前立委陳柏惟先前承諾，罷顏二階連署成功就剃光頭，昨日下午他貼出「光頭示意圖」，超過1萬名網友按讚喊帥，還有人留言「跟王識賢好像」。

陳柏惟曾在4月30日直播節目中承諾，若罷免顏寬恒的第二階段連署成功，將剃光頭以示支持，昨日他在臉書PO文，「莫忘連署（此為合成示意圖）」，並貼出剃光頭的示意圖，沒有忘記當初的承諾，希望大家持續加油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏惟強調，不會忘記當初的承諾，感謝四方來援，感謝在地志工持續不懈的努力，「我的頭髮還在，表示連署尚未過關，不用擔心我爽約，我保證我跟黃國昌不一樣，不論是對頭髮或是對理念的承諾」。

光頭示意圖曝光，超過千名網友留言大喊真男人，「本來就知道3Q是說到做到的人」、「所有光頭QQQ圖裡，就這張最帥」、「大師兄鐵頭功」、「跟王識賢好像」、「以為看到某位台劇演員！3Q光頭更帥」、「真男人，我從不懷疑你剃頭的決心」、「不愧是我所敬重的3Q哥」、「這造型比韓導帥多」、「我以為看錯粉絲團」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次
怒吼：丈人瞧不起我！抓漏工殺妻「4月大女嬰沾血被抱出」　鄰不
冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍
快訊／少了柯瑞　勇士G2被打爆慘輸
印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」　專家評巴空軍「強悍」優勢
女大生產死胎嬰屍冰3年　她哭「連吃飯都有困難」
漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　輕判罰俸3月約40萬
2歲童「躲UNIQLO外套展示架」便便　爸道歉：有屎味請聯絡
誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑　揭2大關鍵因素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

陳柏惟喊「罷顏寬恒2階成功就剃光頭」合成照曝！網喊帥：像王識賢

明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

頭旗今年「一直被海放」大票笑了！信徒曝：白沙屯媽用心良苦

2歲童「躲進UNIQLO外套展示架」便便　爸爸大力稱讚被罵翻

冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍

賴品妤嗆奴才　網翻出競選看板「自稱雲豹小公主」狠打臉

台鐵通勤時段27列車大誤點　電車線修復恢復通車

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

台鐵電車線垂落搶修到今晨　汐止=七堵通勤列車大誤點

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

陳柏惟喊「罷顏寬恒2階成功就剃光頭」合成照曝！網喊帥：像王識賢

明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」　

頭旗今年「一直被海放」大票笑了！信徒曝：白沙屯媽用心良苦

2歲童「躲進UNIQLO外套展示架」便便　爸爸大力稱讚被罵翻

冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍

賴品妤嗆奴才　網翻出競選看板「自稱雲豹小公主」狠打臉

台鐵通勤時段27列車大誤點　電車線修復恢復通車

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

台鐵電車線垂落搶修到今晨　汐止=七堵通勤列車大誤點

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙蹤」整棟2.6億將法拍

花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

全面防堵偽造車牌　4月舉發數大降近7成

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

余正煌查個資討債50萬交保！2警也涉當內鬼　嘉市警局回應了

白雲在家中跌倒出事　3人工椎間盤不夠醫師緊急手術

客美多咖啡5／20起漲價！餐點貴5至10元、飲料漲5元

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

生活熱門新聞

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

UNIQLO西門店驚傳關閉　最後營業日曝

媽祖畫出「台灣愛心」！進香足跡感動萬人

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

呂秋遠爆私生子　法學院長：不是私事

年收145萬就是異常高薪！1圖揭台人收入狀況

睽違41年！　白沙屯媽祖進入彰化和美

3縣市高溫　雷雨打擾母親節

清大師出作業做大罷免　學生向教育部陳情

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

第2波梅雨鋒面來！　專家：母親節有風也有雨

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨基市黨部主委吳國勝羈押

快訊／國民黨基市黨部主委吳國勝羈押

基隆地檢署偵辦民進黨基隆市議員鄭文婷與張之豪罷免案，提議書疑涉偽造文書，檢調近日密集行動。繼日前搜索、羈押前基隆市政府民政處長張淵翔後，昨(7日)再度展開行動，並向法院聲請羈押禁見黨部主委吳國勝，前黨部副書記長韓吉元則以新台幣10萬元交保。法官審理後，裁定吳國勝羈押禁見。

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署

國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署

即／黃呂錦茹確定羈押禁見！　律師提抗告遭高院駁回

即／黃呂錦茹確定羈押禁見！　律師提抗告遭高院駁回

明開偵查庭！李孝亮已做好準備　若羈押將寫書、徵委託人幫罷免送件

明開偵查庭！李孝亮已做好準備　若羈押將寫書、徵委託人幫罷免送件

關鍵字：

陳柏惟罷免行動顏寬恒連署剃光頭

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面