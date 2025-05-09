陳柏惟喊「罷顏寬恒2階成功就剃光頭」合成照曝！網喊帥：像王識賢

▲前立委3Q陳柏惟。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

全台大罷免如火如荼，台中藍委顏寬恒的罷免行動「解顏行動」目前進入第二階段連署，罷團已在台中市選委會完成送件，並宣布將「持續收件」。前立委陳柏惟先前承諾，罷顏二階連署成功就剃光頭，昨日下午他貼出「光頭示意圖」，超過1萬名網友按讚喊帥，還有人留言「跟王識賢好像」。

陳柏惟曾在4月30日直播節目中承諾，若罷免顏寬恒的第二階段連署成功，將剃光頭以示支持，昨日他在臉書PO文，「莫忘連署（此為合成示意圖）」，並貼出剃光頭的示意圖，沒有忘記當初的承諾，希望大家持續加油。

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陳柏惟強調，不會忘記當初的承諾，感謝四方來援，感謝在地志工持續不懈的努力，「我的頭髮還在，表示連署尚未過關，不用擔心我爽約，我保證我跟黃國昌不一樣，不論是對頭髮或是對理念的承諾」。

光頭示意圖曝光，超過千名網友留言大喊真男人，「本來就知道3Q是說到做到的人」、「所有光頭QQQ圖裡，就這張最帥」、「大師兄鐵頭功」、「跟王識賢好像」、「以為看到某位台劇演員！3Q光頭更帥」、「真男人，我從不懷疑你剃頭的決心」、「不愧是我所敬重的3Q哥」、「這造型比韓導帥多」、「我以為看錯粉絲團」。