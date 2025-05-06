高爾夫球場違法佔地拒改善　高市府不忍了！怪手進場施工滯洪池

▲高雄高爾夫球場違法佔地又拒改善，市府出手進場施工滯洪池。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

財團法人高雄高爾夫俱樂部2023年6月30日與市府租約屆滿後，不僅違法占用球場，甚至還被查獲在水源區使用農藥，經市府聲請強制執行返還土地，但該俱樂部至今仍無照違法經營球場，也遲未改善球場水土保持。高雄市工務局基於安全考量，5日直接進場施工滯洪池，防範汛期下游遭受危害。

高雄市工務局表示，澄清湖球場為市有公園用地，今年2月5日針對球場內會館等建物，因違反建築法遭強制斷水斷電，雖財團法人高雄高爾夫俱樂部已聲明返還土地予巿府，然「社團法人」高雄高爾夫俱樂部擅自無照經營該球場；市府屢次要求停止營業，以利市府施作滯洪池及水保設施，防範下游地區汛期遭受危害。

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市府去年曾經兩度函文財團法人高雄高爾夫俱樂部，要求依法施作滯洪及水保設施，該財團法人都置之不理。另俱樂部除違法經營外，近半年亦未做出改善，市府水利局裁罰2次、開罰25萬，並基於公共安全，啟動進場施作滯洪池。

此外，工務局勘查發現，受到去年凱米、山陀兒、康芮等颱風侵襲，球場內有大批樹木植栽倒塌毀壞，部分球道及密林區迄仍堆置倒塌樹木，市府也將動用機具人員，清除這些殘枝髒亂。

工務局說明，高爾夫球場本為都市計畫公園用地，市府收回球場完成水保工程後，將開放一般市民休憩使用。除大幅提升該場域的公共性及可及性，提供一處兼具綠意及寧靜的休憩空間，更可結合雙湖公園、澄清湖風景區及圓山飯店周邊綠地，打造面積廣達433公頃的澄清湖大公園。