2025桃園桐花祭4／19起登場　推出「賞桐537玩法」

▲2025桃園桐花祭登場，推出「賞桐537玩法」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園桐花祭即將登場，市府客家局7日於綜合會議廳，舉辦活動說明。市長張善政指出，桐花被譽為「五月雪」，每年四月起陸續綻放，今（114）年桃園桐花祭將於4月19日至5月4日盛大展開，不僅活動內容更豐富，賞桐區域也再度擴大，邀請大家同遊桃園賞花踏青，感受客庄春意的文化魅力。

張市長指出，今年桐花祭橫跨龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪五大賞桐區域，並規劃3場桐樂音樂會及7條桐花小旅行路線，結合山林賞花、親子遊程及文化體驗，讓民眾在兒童月期間，與小朋友共享春日親子時光。

客家委員會主任秘書廖育珮表示，身為土生土長的桃園人，回憶童年時常見高速公路兩旁飄落白花，長大後才知那正是桐花之美。近年來，客委會已建置「桐花監測平台」及「客家小旅行」網站，提供各地桐花花況與旅遊資訊，讓民眾更便捷地安排出遊行程，體驗客庄風情。

▲2025桃園桐花祭登場，推出「賞桐537玩法」。（圖／市府提供）

客家事務局表示，「2025桃園桐花祭」推出「賞桐537玩法」，網羅5大賞桐區、13處秘境景點，舉辦3場桐樂會與多項兒童活動，並推出7條結合山林漫遊、手作體驗及客家風味餐的主題遊程。其中特別針對親子族群設計「親子桐樂之旅」，透過五感遊戲、文化景點導覽與DIY活動，營造寓教於樂的家庭旅行。

而今年的特色遊程與多個在地社區及創生團隊攜手合作，包括源古本舖的「大溪老屋之旅」、三和木藝工作坊的「大溪木藝之旅」、和窯文創園區的「龍潭和窯之旅」、三和社區發展協會的「龍潭豐味之旅」、泉水窩江夏堂的「楊梅老屋之旅」、楓茶米休閒農業區的「龜山食米之旅」及坑子溪休閒農業區的「蘆竹茶庄之旅」。另有與龍潭親子建設推廣聯盟合作的「親子桐樂之旅」，透過五感體驗遊戲進行在地走讀，引領親子共遊桃園客庄、感受文化魅力。精采豐富的「7+1」條遊程即日起全面開放報名，名額有限，歡迎大小朋友踴躍參加。

客家事務局說，今年亦推出賞桐秘境集章抽獎活動，民眾可前往5大區域、13處賞桐秘境掃描QR code集章，即有機會獲得Dyson除塵機、Switch遊戲機等好禮。包括市議員陳美梅、客家委員會主任秘書廖育珮、市府客家事務局范姜泰基、社會局長陳寶民、環保局長顏己喨、桃園區長許敏松、龍潭區公所主任秘書呂秀枝等均一同出席。