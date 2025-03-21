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大陸 大陸焦點 特派現場

獲全球首張型號合格證！　陸無人直升機可救火、送快遞

▲▼大陸聯合飛機TD550D無人直升機。（圖／翻攝聯合飛機集團官網）

▲大陸聯合飛機TD550D無人直升機。（圖／翻攝聯合飛機集團官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸民用航空局近日授予聯合飛機TD550D無人直升機系統型號合格證，這是全球首張該類合格證，也是大陸首款通過適航審定的無人直升機。TD550D可以實現8級抗風、中小雨環境作業，並應用於緊急救援、消防滅火、智慧物流等領域。

為確保TD550D無人直升機系統的安全可靠，驗證涵蓋了旋翼系統、動力系統、航電系統、飛行控制等多個關鍵領域的測試，展開2600餘架次的試飛、29個符合性驗證試驗，以及6大項、72個項目的正式符合性驗證飛行試驗，全面評估無人直升機系統在各種運行環境下的性能表現。

陸媒報導，TD550D擁有大載重、長航時、高原性能強等優勢，自主程度高，適應高原、海島等複雜環境。

憑借6500公尺高原作業能力、200公斤載重及多任務模塊相容性，TD550D可廣泛應用於緊急救援、消防滅火、智慧物流等領域，拓展低空經濟應用邊界。

TD550D具備8級抗風、中小雨環境作業能力，以及緊急返航、自動起降和緊急迫降功能，可有效應對各種突發情況。

此外，TD550D還配備先進的電子圍欄功能，精準設定飛行區域，有效防止無人機進入禁飛區或偏離預定航線。

在此前的多次防汛任務中，TD550D為大陸受困民眾投送飲用水與食物等救援物資，冒雨懸停保障通信中繼。

▼TD550D無人直升機。

▲▼大陸聯合飛機TD550D無人直升機。（圖／翻攝聯合飛機集團官網）

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