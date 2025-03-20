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奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

▲▼花蓮山難，松雪樓現況 。（圖／記者王兆麟攝）

▲一名58歲山友倒臥奇萊山道，失去呼吸心跳，但因山上大雪搜救小組步步艱辛 。（圖／記者王兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導　

17人登奇萊東稜發生山難，導致1人死亡、16人受困。目前因為大雪阻礙，救援人員無法上山，情況相當危急。然而，山友們見到「1關鍵」後，紛紛表示不值得同情。

根據消防局表示，這支登山隊由14名山友和3名揹工組成，領隊為翁姓男子。隊伍於15日從奇萊登山口出發，計畫20日從岳王亭下山。17日早上，隊伍聯繫不上李姓隊友，展開搜尋後發現其已身亡，當時又開始下大雪，全隊無人攜帶雪地裝備。目前，他們在磐石中峰營地避難，糧食即將耗盡，請求直升機救援。但由於積雪達30公分，救援人員與直升機無法進行救援。

▲▼奇萊山難討論。（圖／翻攝臉書／肉腳登山隊）

▲奇萊山難討論。（圖／翻攝臉書／肉腳登山隊）

消息傳至臉書社團「肉腳登山隊」後，不少資深山友一看到「沒帶雪地裝備」，紛紛搖頭表示：「又是一群不帶雪地裝備的」、「低溫特報明明上周末就發布了，看起來根本沒人在意」、「這群人該出直升機救援費用」、「15日就說這周有強烈冷氣團，不知道為什麼看到這種新聞已經不再惋惜跟同情了」、「這種天氣上山不帶雪地裝備，不就是找死嗎」。

缺乏經驗的山友在冬季爬山遇到山難意外時有所聞，救難人員呼籲山友在爬山前，應做好事前體能訓練和裝備準備，評估自身狀況並規劃撤退路徑。

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