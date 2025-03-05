台積電擴大對美投資　Cheap酸爆「川普大師」：等正面解讀！

▲魏哲家日前現身白宮會晤川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前突然現身白宮，會晤美國總統川普，隨即宣布將在美國加碼投資1000億美元，以便新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對此，百萬網紅Cheap表示，川普現在的行為就像是把值錢的東西搬回自己家，而非在房子周圍設置圍牆或請保全，「默默接受，強盜可能會闖進來的事實」。

「#川普的話讓人不舒服。」Cheap在粉專發文，提到川普說「台灣若出事，美國會有巨大影響」，認為這簡單來說，就是「美國為最壞情況做準備」，「讓人感覺美國，似乎在為中國武力犯台做打算，而不是全力避免發生危機。」

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Cheap比喻道，這就像有一棟房子（台灣），對美國非常重要，因為裡面放了值錢的東西（台積電），然而房子旁邊住了一個強盜（中國），一直想要霸佔房子，「結果美國的作法，是把家裡最值錢的搬回自己家，以防強盜真的進來」，而不是在房子周圍設置圍牆或請保全，只是默默接受，強盜可能會闖進來的事實，「請問川普大師，川普講的是真的嗎? 還是我們又隨意解讀了？」

再來「#台灣搶走了美國的晶片」，Cheap指出選前川普說，台灣偷走了美國的晶片，「那時候就有川普大師說，『是媒體抹黑川普』、『被斷章取義』。」接著開酸，「現在川普發表任何談話，一般人都不能妄自下定論，都要等『川普大師』來 #正面解讀 就對了？」並給這次川普發言「正面解讀」：「川普是負責任的表現」、「川普站台積電這邊」、「川普這是支持台灣」，無奈直呼「大guys這樣吧？」

貼文引發議論，「要台積也過去了，要我們買武器，錢也給了，所以我們的國防武器呢？到哪了？」「沒問題的啦，現在台灣最重要的是大罷免對吧？什麼國際關係、民眾安全，哪有大罷免重要」、「裝醒的人比裝睡的更可怕」、「這次是連根拔起了。」