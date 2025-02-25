12強後挨告賭博　莊瑞雄現身北檢一派輕鬆：不用懷疑！

記者劉昌松／台北報導

民進黨立委莊瑞雄25日下午現身突然現身台北地檢署，記者詢問原因時，莊瑞雄拿起手中的傳票甩了甩說，「不用懷疑」，記者追問是為了什麼案被傳喚，莊瑞雄回頭表示「上次總質詢那件」，據了解，莊所說的是他在世界棒球12強賽延伸職棒簽賭話題後，在立院質詢時表示自己「多少也有在玩」，因而被告發涉嫌賭博、詐欺等罪，檢察官為此傳喚莊瑞雄出庭說明。

▲立委莊瑞雄為被告發涉嫌賭博案到北檢開庭。（圖／記者劉昌松攝）

中華棒球隊2024年奪下世界棒球12強冠軍，再次引爆全國棒球熱，也勾起不少球迷記憶中的職棒簽賭案，「館長」陳之漢因為在直播中自爆做過「球版」，被告發賭博罪後，立委莊瑞雄也在立法院總質詢時提到「總統選舉的時候，我們也是賭到要死」。

雖然莊瑞雄多次澄清否認涉及非法賭博，指控質詢片段遭斷章取義，但民眾黨團主任陳智菡公布質詢影片與公報，莊瑞雄質詢提到，「院長(指卓榮泰)，你也不用笑，我身邊有很多人都在賭博，你如果說是來賭這個運彩也還好，都賭什麼你知道嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛！這個是地下運彩，如果真的是要運彩，我們政府跟委託機關發行的就可以玩了，可是為什麼大家不玩？不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？」莊還說：「這樣代表你都沒有在賭，我加減有在賭，你知道嗎？你知道那個為什麼會這樣嗎？」

前媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶因此告發莊瑞雄涉嫌賭博罪，同時指控莊瑞雄曾參與蔡英文、賴清德競選團隊，能接觸到內部民調資料還涉賭，也有詐欺之嫌，莊瑞雄挨告後曾回應表示，他當天質詢目的是談如何改善運彩，要提告他都尊重，但惡意轉傳說他玩地下賭盤就要小心，這涉及到妨害名譽。莊瑞雄強調，他說「多少有在賭」，那是運彩，至於「賭的要死」，是大家互相打賭很正常，也都是賭吃飯。