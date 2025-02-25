日本女大生「遊台被分屍」奇案！　飛頭索命追惡狼

▲日本女大生井口真理子隻身來台旅遊，不幸在高雄遇上死劫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

35年前，日本女大生井口真理子隻身來台旅遊後失蹤，警方根據線報，鎖定排班計程車司機劉學強殺人棄屍，但因證據不足，只好放人。1年後，一名麵攤老闆證稱看到井口失蹤當晚，曾與劉一起吃麵，警方有了關鍵人證，將劉逮捕。劉也因常看到死者飛頭向他索命，身心承受極大壓力，最後坦承因求歡遭拒、殺人分屍，遭判無期徒刑定讞。

當年，井口真理子失蹤的消息震驚台、日，期間傳出她遭黑道綁架、被迫賣淫，甚至傳出遇害消息，警方面臨龐大壓力，為了盡速找到人，警政署廣發尋人啟事，並祭出百萬懸賞獎金。

▲劉學強犯案後，常在半夜看到井口真理子的飛頭向他索命，身心承受極大壓力。

後來一名李姓男子向警方表示，井口真理子抵達台南時曾向他問路，並借住他家2天；4月7日李載她到車站搭火車赴高雄，最後目送她離開。警方調閱監視器，確認7日中午，井口真理子從高雄車站離開，便鎖定高雄尋人，並接獲線報指排班計程車司機劉學強行跡可疑，因為井口真理子失蹤後，他在車上擺滿神像、播放佛經，甚至將大尊神像放在引擎蓋上。

▲井口真理子從高雄車站（圖）離開不久，就遇到劉學強搭訕，招來死劫。

詭異的是，劉學強曾向家人抱怨車子不乾淨，還指著井口真理子的報導，自爆人已被他殺害，說飛頭女鬼天天來找他，要家人幫他換車。警方約談劉學強，但他矢口否認犯案，加上證據不足，警方只好放人，但也展開跟監，發現他每天以車為家，詭異行徑讓警方更加懷疑他涉有重嫌，但因證據不足，無法進行搜索。

▲服刑逾30年的劉學強，目前仍關在宜蘭監獄。

一年後，警方接獲線報，有人目睹井口真理子失蹤當晚，與劉學強在劉家附近麵攤吃麵，麵攤老闆也證稱劉曾帶著井口真理子來吃麵，取得麵攤老闆證詞後，警方逮捕劉學強，很快突破劉的心防，他當場認罪，表示因不滿向死者求歡被拒，才用十字弓朝頭部連射四箭奪命。並坦承每到半夜就會看到井口真理子的飛頭，不停質問他。

▲警方找來殯葬人員協助，在棄屍現場挖出一百多塊骨骸。

劉學強認罪後，警方帶他到台南尋找屍體及凶器，劉卻不願配合，直到某天警方為了搜索，延誤吃飯時間，劉餓得受不了，鬆口透露將屍體埋在某處空地的大樹下，才找到遺骸。警方後來也根據劉的供詞，陸續找到死者的背包跟凶器，並在井口真理子的母親答應配合驗DNA後，證實大樹下骨骸就是女兒，全案宣告偵破。

劉學強被判處無期徒刑定讞，服刑超過30年的他，雖有意聲請假釋，但因家人極力反對，目前仍關在宜蘭監獄，成了坐牢最久的無期徒刑殺人犯。

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