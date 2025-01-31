新年剩食太多？「這5樣」千萬別用微波爐加熱　專家：小心在嘴裡炸開

▲專家提示有5樣食物不可用微波爐覆熱或加溫。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新年聚餐常常會留下不少剩餘食物，許多人可能會放入冰箱，隔天再用微波爐加熱繼續食用。不過專家警告，微波爐雖然省時，卻可能破壞食物的品質，甚至影響健康，其中更有5種食品專家不建議用微波爐加熱，以免發生意外或影響口感。

▲用微波爐加熱雞蛋恐導致雞蛋炸開。（示意圖／VCG）

1. 煮熟的雞蛋

雞蛋是人體攝取蛋白質的最佳來源，但營養師霍爾策（Amanda Holtzer）警告，千萬別用微波爐來加熱雞蛋，因為微波雞蛋會導致蛋白內部產生蒸汽和壓力，進而導致雞蛋「炸開」。霍爾策表示，這種「爆裂」可能發生在微波爐內或盤子上，甚至可能發生在你咬開雞蛋時，建議人們直接食用冷的雞蛋，安全又方便。

▲富含維生素C的食物不適合微波加熱。（示意圖／CFP）

2. 富含維生素C的食物

花椰菜、甜椒、莓果，以及綠葉蔬菜等富含維生素C的食物，其實也不適合微波加熱。霍爾策表示，這是因為維生素C是一種對高溫極其敏感的水溶性維生素，一旦接觸高溫，就會被分解破壞，降低其營養價值。為了維持維生素C的完整性，霍爾策建議人們盡量生食這類蔬菜，才能發揮其最佳營養效果。

▲雞肉微波後水分會流失，影響口感。（示意圖／VCG）

3. 雞肉

從食品安全角度來看，重新加熱雞肉通常沒有食安問題，但重新加熱的雞肉在口感和美味程度上可能大打折扣。霍爾策解釋，冷藏過的雞肉脂肪會氧化，導致化學結構改變，味道與新鮮烹調時不同。此外，微波爐加熱會使雞肉水分流失，影響口感，因此她建議將吃剩的雞肉作成雞肉沙拉或雞肉捲，避免再加熱。

▲用微波爐加熱海鮮會影響口感。（示意圖／VCG）

4. 海鮮

霍爾策表示，無論是魚還是其他海鮮，用微波爐加熱都不是個好選擇，因為微波爐的高溫會快速蒸發魚肉中的水分，導致肉質變柴，或是帶有橡膠般的口感。廚師努茨（Jim Nuetzi）也指出，用微波爐加熱海鮮容易產生一些不良影響，因此他建議人們將海鮮當作冷盤，或選擇其他加熱方式，以免影響海鮮的美味程度。

▲廚師建議，用低溫烤箱或鍋子輕煎牛排，會比使用微波爐效果更佳。（示意圖／VCG）

5. 牛排

使用微波爐加熱吃剩的牛排，不僅會讓牛排失去其柔嫩的口感，還會使肉質變乾變硬。努茨解釋，微波加熱牛肉除了導致牛排水分被蒸發外，還可能出現加熱不均的問題，從而導致牛排的某些部分過熟，其餘部位又還是冷的，所以努茨建議，人們可以選用低溫烤箱或鍋中輕煎的方式重新加熱牛排，以避免相關問題。