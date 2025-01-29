山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦「襲胸」挨告...超低收入曝光

▲男子開跑車載未成年少女跑山，途中竟起色心「襲胸」，最後慘挨告。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

苗栗一名崔姓男子於2023年5月駕駛GTR跑車，載著未成年女子小花（化名）到台三線「跑山」，返程途中竟趁機強行撫摸對方胸部，事後挨告。崔男在法庭上喊窮，表示自己月收僅1萬多元還要養祖母，一審遭判8個月有期徒刑；崔男不服，上訴二審，獲判緩刑。

根據判決書，現年31歲從事服務業的崔男，於前年5月12日晚間9時，駕駛有著「東瀛戰神」之稱的GTR跑車，載著年僅14歲的少女小花前往到台三線跑山，返程途中，他先是問對方「是什麼罩杯？」隨後竟趁機以右手伸入女方上衣及內衣裡，強行「鹹豬手襲胸」，猥褻得逞。

小花事後回家向家人哭訴，並於隔天報警。苗栗地方法院一審認定崔男涉成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，崔男則在法庭上喊冤，辯稱小花「未有明顯反抗」，更表示自己月收不高、還有祖母要養，於是上訴二審，與女方與母親和解，聲明從輕量刑。

二審合議庭法官表示，考量崔男為初犯，且已認罪，並與告訴人達成和解，因此審理後，改判「緩刑4年」。不過崔男緩刑期間需參與5場法治教育課程，及向指定之政府機關、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供60小時義務勞務，他不得再對小花有任何不法行為。緩刑期間付保護管束。

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