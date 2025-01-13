明晚又有冷氣團！低溫再探6度　全台連2天有雨

▲今晚到明晨因輻射冷卻影響，新竹、苗栗可能出現6度以下的低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣寒冷，中央氣象署指出，今晚到明天清晨因輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭局部10度以下低溫，新竹、苗栗甚至出現6度以下的低溫，明晚大陸冷氣團南下，將影響到周五，周四清晨是最冷時段，中部以北低溫下探12度，到周末氣溫逐漸回升。

氣象署預報員張竣堯說，今晚到明晨依然受到輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭有局部10度以下溫度，竹苗有6度以下低溫。明天白天太陽露臉，溫度回升快速，北部、東北部高溫20度，中南部、花東23至24度，留意日夜溫差大。

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▲低溫預測。（圖／氣象署提供）

張竣堯提到，明晚另一波大陸冷氣團南下，且配合南方雲系北移，水氣增多，北部、東半部、南部及中部山區都容易出現降雨，連中部平地都有零星降雨，全台下雨機率高，雨勢持續到周三晚上之後逐漸趨緩。

他表示，周四清晨仍有些微水氣通過，西半部山區有零星降雨，但白天環境轉乾，僅東半部局部有降雨，大部分地區晴到多雲，到周五白天冷氣團減弱，氣溫持續回升到周末，僅東半部有短暫雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，明天白天是未來一周最溫暖的一天，各地白天高溫都有20度以上，中南部甚至22、23度，周二晚間到周三白天冷氣團南下，加上水氣多，溫度逐漸下降，各地低溫普遍14至18度。

張竣堯說，冷氣團在周四清晨配合輻射冷卻作用，各地氣溫降至最低點，西半部普遍低溫12至14度，東半部15至16度，空曠地區可能有10度以下低溫。另外，明晚到周四清晨中部以北3000公尺以高山，將會有降雪機率。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，冷氣團在周五白天減弱，東北部高溫20度，中南部、花東23至24度，周六清晨因輻射冷卻作用，氣溫偏低，周六白天到周日氣溫持續回升，且降雨機率不高，民眾可以趁這波晴朗穩定天氣，在過年前完成大掃除。