　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚又有冷氣團！低溫再探6度　全台連2天有雨

▲▼毛帽,羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明晨因輻射冷卻影響，新竹、苗栗可能出現6度以下的低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣寒冷，中央氣象署指出，今晚到明天清晨因輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭局部10度以下低溫，新竹、苗栗甚至出現6度以下的低溫，明晚大陸冷氣團南下，將影響到周五，周四清晨是最冷時段，中部以北低溫下探12度，到周末氣溫逐漸回升。

氣象署預報員張竣堯說，今晚到明晨依然受到輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭有局部10度以下溫度，竹苗有6度以下低溫。明天白天太陽露臉，溫度回升快速，北部、東北部高溫20度，中南部、花東23至24度，留意日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲低溫預測。（圖／氣象署提供）

張竣堯提到，明晚另一波大陸冷氣團南下，且配合南方雲系北移，水氣增多，北部、東半部、南部及中部山區都容易出現降雨，連中部平地都有零星降雨，全台下雨機率高，雨勢持續到周三晚上之後逐漸趨緩。

他表示，周四清晨仍有些微水氣通過，西半部山區有零星降雨，但白天環境轉乾，僅東半部局部有降雨，大部分地區晴到多雲，到周五白天冷氣團減弱，氣溫持續回升到周末，僅東半部有短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，明天白天是未來一周最溫暖的一天，各地白天高溫都有20度以上，中南部甚至22、23度，周二晚間到周三白天冷氣團南下，加上水氣多，溫度逐漸下降，各地低溫普遍14至18度。

張竣堯說，冷氣團在周四清晨配合輻射冷卻作用，各地氣溫降至最低點，西半部普遍低溫12至14度，東半部15至16度，空曠地區可能有10度以下低溫。另外，明晚到周四清晨中部以北3000公尺以高山，將會有降雪機率。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，冷氣團在周五白天減弱，東北部高溫20度，中南部、花東23至24度，周六清晨因輻射冷卻作用，氣溫偏低，周六白天到周日氣溫持續回升，且降雨機率不高，民眾可以趁這波晴朗穩定天氣，在過年前完成大掃除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哥哥目擊妹遭性騷　作證：阿伯摸妹妹尿尿的地方
男生誇人用「1形容詞」遠勝於漂亮！一票點頭：女孩才會誤會
快訊／郭哲敏4hrs就搬2億交保　檢方不服要抗告
三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝
鬼鬼神隱半年生子！　郭靜嚇到：她很勇敢
輝達總部址定「南港調車場」？台鐵：已有國際房仲來接洽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義「草草戲劇節」連續9天百場表演、戶外市集　首度延長到夜間

5歲童尿褲遭老師掌摑　教育局稽查抓包違規營業：最重罰90萬

交往無套「故意讓她懷孕」　人妻怨老公不愛啪啪！網傻：很多次了

男生誇人用「1形容詞」遠勝於漂亮！一票點頭：女孩才會誤會

明晚又有冷氣團！低溫再探6度　全台連2天有雨

春節財運旺！「4生肖」1月下旬準備發財　他有機會大賺一筆

媽開口「過年要包2萬」比照老大！32K妹不爽：每月給1萬了

備品沒了　他祭1招「自備折房價30塊」有解？一票秒唱衰

霸氣！馬光中醫尾牙邀Energy、告五人　七賢外科豪撒230萬現金

職場老鳥不斷酸舊帳！00後新人怒嗆1句...對方嚇到送星巴克道歉

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

嘉義「草草戲劇節」連續9天百場表演、戶外市集　首度延長到夜間

5歲童尿褲遭老師掌摑　教育局稽查抓包違規營業：最重罰90萬

交往無套「故意讓她懷孕」　人妻怨老公不愛啪啪！網傻：很多次了

男生誇人用「1形容詞」遠勝於漂亮！一票點頭：女孩才會誤會

明晚又有冷氣團！低溫再探6度　全台連2天有雨

春節財運旺！「4生肖」1月下旬準備發財　他有機會大賺一筆

媽開口「過年要包2萬」比照老大！32K妹不爽：每月給1萬了

備品沒了　他祭1招「自備折房價30塊」有解？一票秒唱衰

霸氣！馬光中醫尾牙邀Energy、告五人　七賢外科豪撒230萬現金

職場老鳥不斷酸舊帳！00後新人怒嗆1句...對方嚇到送星巴克道歉

吃魚「1行為」不要做！醫PO驚悚照　網嚇歪：被鯁3次了

AI晶片需求旺盛　外媒看好台積電第四季獲利激增58%

詐騙同夥被逮賓士男駕車落跑　勇警迅速攔截拔搶壓制逮捕

員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

土洋對作！外資狂倒鴻海　八大行庫逆勢買超

2025新年伊始　張善政小內閣2局處人事異動

借住釣友家竟猥褻小二女兒　哥哥作證：阿伯摸妹妹尿尿的地方

法官給12天根本多餘！郭哲敏4hrs就搬2億交保　檢方不服要抗告

鄭淑心想以死謝罪　爆柯文哲「竊國賣國」：2015年密集找習近平對口

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

高雄「吉伊卡哇」小提燈亮相　限時2天開搶

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

貪466元判2年！檢察官「坦言1句」公衛文心寒　全場怒了

不想結婚！長輩「以後年夜飯只有1人」　年輕人反應曝光

高考起薪55K「報考人數卻狂降」　年輕人揭關鍵！

半台灣凍白最冷時刻　19縣市警報現6°C

妻拿走16萬年終「只留2千包給公婆」！夫聽原因心寒

反擊釋昭慧！「罵人先生」現身　他喊：證嚴懂這樣的危險

太太年薪120萬！婚後「不生孩也想不上班」　突問1句他傻眼

薪水多還是離職！他曝找工作「1條件超重要」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面