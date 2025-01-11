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小姑規定「7外甥紅包」每人6000　自己卻只包200：妳賺比較多

人妻抱怨小姑討紅包，包給他們的卻很少。（示意圖／翻攝pexels）

▲人妻抱怨小姑討紅包，包給他們的卻很少。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

過年包紅包代表吉祥和祝福的意思，但人們往往會因為「包多少」而苦惱。一名人妻抱怨，每年都會包給7個外甥們，小姑甚至直接要求金額，實際上卻比她包的還要少，讓她覺得很不公平。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》提到，她已經年近40，每到過年就是要「捐錢」幫紅包給晚輩，雖然和小姑只差5歲左右，但她還是每年包紅包；小姑表明不想被別人比較，希望她可以提前包紅包給外甥子女們，「1人6000就好」。

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原PO指出，外甥總共有7個人，平均都快30歲，而且都有在工作賺錢，然而小姑卻用激將法，「妳做長輩的不能小氣，因為他們的祖父母包的紅包都幾萬起跳」，但反觀小姑自己包的，每個人才200元，收到紅包不知感激，還覺得理所當然，「妳賺比較多，疼惜晚輩應該的」，讓她相當火大。

貼文曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「沒有哪一種紅包是應該的！這種理所當然的，一律不包」、「有工作的晚輩就不用包啦，在學階段的再包」、「錢在妳的口袋，包多少妳決定！」、「好敢要哦，臉皮真厚」、「叫她去搶比較快！30在上班了，還有臉要紅包喔！」、「直接不給就好啦」。

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