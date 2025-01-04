死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

▲陳志金送走阿嬤，在粉專分享感人故事。（圖／翻攝自FB／Icu醫生陳志金）

記者鄺郁庭／綜合報導

收到專科護理師傳來的4張照片，ICU醫生陳志金瞬間飆淚，事後忍不住在粉專娓娓分享，護理師們為一位阿嬤辦「畢業典禮」的故事。令他欣慰的是，這不僅安撫了家屬，也為醫護人員帶來深刻啟發。他特別提到，阿嬤離世前的「畢業紀念冊」，成為病房裡前所未有的創舉。

陳志金在粉專表示，該位阿嬤的往生是預期中的事，醫療團隊早已引導家屬進行「道謝、道愛、道歉、道別」四道。在阿嬤離世前，護理長詢問他，能不能幫阿嬤塗口紅？他欣然答應，也建議邀請家屬參與。

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令他意外的是，護理師們其實是想嘗試在這個最後時刻，幫阿嬤的家人留下一些美好的紀念，「我沒想到，這一個小時內，她們竟然做到了！而且還邀請家屬一起參與，這對家屬來說，意義重大，真的非常難得，我以護理師們為榮！」

接著，護理師告知要準備送到門口、最後一程，他一聽便趕緊衝下樓，欣慰地拍拍阿公肩膀，「阿嬤很安詳，很漂亮！」阿公也馬上秀出手機照片，「是啊～你看，跟她之前拍的照片一樣！」陳志金看了也直呼，「真的很神奇，我沒有看過往生者，能夠有這樣安詳的臉色，這個對家屬來說，真的很能安撫家屬的心。」

他坦言，原本對護理長建議要讓家屬和阿嬤合照還有些顧慮，可是看到這樣的結果，他就放心了，「這樣的照片，不僅不會讓看到的家人感到難過或害怕，還會留給家屬一個美好的回憶，帶回去給子孫們看。」

陳志金說，他原以為就是幫阿嬤塗個口紅，沒想到還請了ICU另一個護理師來幫忙畫眉毛、眼影，把因為固定插管的壓痕都遮住了，「真的很自然，很美～」還用心的請阿公挑一頂好看的帽子，把阿嬤的凹陷的頭顱遮住。另外，護理師為了讓阿嬤的嘴巴自然閉合，還向生命禮儀公司請教技巧，讓阿嬤呈現出前所未見的安詳模樣

陳志金提到，同意家屬用平安符、符水，提供「交班單」，都是為了撫慰家屬心靈。他回憶送行前，他們甚至和家屬有說有笑，「真的很難得，家屬在這個時刻，可以放下，輕鬆的聊著。」

後來大家甚至拍下大合照，「車子來了，我們一起送阿嬤到電梯，家屬向我們鞠躬致謝，我們也鞠躬、揮手回禮。我喜歡這樣的醫病關係。」陳志金感性直呼，「面對無法救治的病人，別忘了，我們還可以救家屬。關懷是唯一的處方、是我們的初衷、也是我們的價值。」

一個月後，阿嬤的女兒特地送煎餅到病房，並附上一張卡片感謝醫療團隊，尤其是為阿嬤製作的「畢業紀念冊」。陳志金就說，有越來越多家屬能夠在人生最後的這段時間「轉念」，向心愛的人好好「道謝、道愛、道歉、道別」，但是，有這樣完整記錄還有「畢業紀念冊」的，阿嬤是他們的第一人。