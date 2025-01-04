　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

▲陳志金送走阿嬤，在粉專分享感人故事。（圖／翻攝自FB／Icu醫生陳志金）

記者鄺郁庭／綜合報導

收到專科護理師傳來的4張照片，ICU醫生陳志金瞬間飆淚，事後忍不住在粉專娓娓分享，護理師們為一位阿嬤辦「畢業典禮」的故事。令他欣慰的是，這不僅安撫了家屬，也為醫護人員帶來深刻啟發。他特別提到，阿嬤離世前的「畢業紀念冊」，成為病房裡前所未有的創舉。

陳志金在粉專表示，該位阿嬤的往生是預期中的事，醫療團隊早已引導家屬進行「道謝、道愛、道歉、道別」四道。在阿嬤離世前，護理長詢問他，能不能幫阿嬤塗口紅？他欣然答應，也建議邀請家屬參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

令他意外的是，護理師們其實是想嘗試在這個最後時刻，幫阿嬤的家人留下一些美好的紀念，「我沒想到，這一個小時內，她們竟然做到了！而且還邀請家屬一起參與，這對家屬來說，意義重大，真的非常難得，我以護理師們為榮！」

接著，護理師告知要準備送到門口、最後一程，他一聽便趕緊衝下樓，欣慰地拍拍阿公肩膀，「阿嬤很安詳，很漂亮！」阿公也馬上秀出手機照片，「是啊～你看，跟她之前拍的照片一樣！」陳志金看了也直呼，「真的很神奇，我沒有看過往生者，能夠有這樣安詳的臉色，這個對家屬來說，真的很能安撫家屬的心。」

他坦言，原本對護理長建議要讓家屬和阿嬤合照還有些顧慮，可是看到這樣的結果，他就放心了，「這樣的照片，不僅不會讓看到的家人感到難過或害怕，還會留給家屬一個美好的回憶，帶回去給子孫們看。」

陳志金說，他原以為就是幫阿嬤塗個口紅，沒想到還請了ICU另一個護理師來幫忙畫眉毛、眼影，把因為固定插管的壓痕都遮住了，「真的很自然，很美～」還用心的請阿公挑一頂好看的帽子，把阿嬤的凹陷的頭顱遮住。另外，護理師為了讓阿嬤的嘴巴自然閉合，還向生命禮儀公司請教技巧，讓阿嬤呈現出前所未見的安詳模樣

陳志金提到，同意家屬用平安符、符水，提供「交班單」，都是為了撫慰家屬心靈。他回憶送行前，他們甚至和家屬有說有笑，「真的很難得，家屬在這個時刻，可以放下，輕鬆的聊著。」

後來大家甚至拍下大合照，「車子來了，我們一起送阿嬤到電梯，家屬向我們鞠躬致謝，我們也鞠躬、揮手回禮。我喜歡這樣的醫病關係。」陳志金感性直呼，「面對無法救治的病人，別忘了，我們還可以救家屬。關懷是唯一的處方、是我們的初衷、也是我們的價值。」

一個月後，阿嬤的女兒特地送煎餅到病房，並附上一張卡片感謝醫療團隊，尤其是為阿嬤製作的「畢業紀念冊」。陳志金就說，有越來越多家屬能夠在人生最後的這段時間「轉念」，向心愛的人好好「道謝、道愛、道歉、道別」，但是，有這樣完整記錄還有「畢業紀念冊」的，阿嬤是他們的第一人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因
頂流男星爆偷吃拍性愛片！　再掀「摳門假人設」：捐款只給47元
快訊／公司尾牙辦「拚酒大賽」　員工隔天陳屍廁所
獨／陳子豪「新應援曲」定了！　球迷：超好聽
快訊／黃國昌父親逝世！　享壽84歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

搭機「不再被嬰兒吵」！神人曝日航1功能　網驚：全世界都該跟進

消基會稱「行人庇護島」成新危險區　民團網紅怒嗆：謬誤

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛：橘子人間蒸發沒鬼？

春節瘋出國「國旅訂房率首跌破4成」　花蓮最慘僅21%

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相！網喊：有情有義

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

搭機「不再被嬰兒吵」！神人曝日航1功能　網驚：全世界都該跟進

消基會稱「行人庇護島」成新危險區　民團網紅怒嗆：謬誤

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛：橘子人間蒸發沒鬼？

春節瘋出國「國旅訂房率首跌破4成」　花蓮最慘僅21%

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相！網喊：有情有義

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

南韓西南海域「漁船觸礁沉沒」！22船員跳海逃生　3人喪命

女歌手罕見「解放傲人美胸」噴鼻血　辣到媽媽發飆…怒冷戰1週

酒精危害年花健保53億！台大教授喊合法飲酒年齡「延後」至21歲

花蓮貓頭鷹公園例行性養護1／6~1／10休園　公所公告免白跑

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

挽肉と米2號店插旗台北信義區　5家人氣餐廳1月展新店

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚

12星座「2025首週運勢」出爐！天蠍、射手好事來了

逛廟口夜市「給1元被拒收」！民眾超傻眼

一個人吃飯錯了嗎？　她慘遭店家強硬併桌

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相

2025年星座「強運4超人」出爐

錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！網吵翻了

漁民年收入200萬降至20萬！因風機討海生計變天

更多熱門

相關新聞

桃園護理師玩刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

桃園護理師玩刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

台彩日前舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，公布6款新春限定刮刮樂，總獎金238億元創新高。沒想到，桃園一名護理師立刻刮走2000元刮刮樂中的100萬元獎項，讓老闆開心地PO網分享好運。

空難送走媽媽！高三兒寫「我懂事了」網看哭

空難送走媽媽！高三兒寫「我懂事了」網看哭

弱勢民眾癌逝！枋寮警聯手部落助籌喪葬費

弱勢民眾癌逝！枋寮警聯手部落助籌喪葬費

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

關鍵字：

病房護理師家屬畢業典禮過世陳志金

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面