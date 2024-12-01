台鐵宜蘭線通車今年滿百年　蘭陽博物館推鐵道紀念展

▲台鐵公司與蘭陽博物館合作舉辦「宜蘭線鐵道全線通車百年紀念展覽」。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

1924年12月1日宜蘭線鐵道正式全線通車，縮短台北與蘭陽平原間的距離，為使大眾深入了解宜蘭線，並增進鐵路文史脈絡傳遞，台鐵公司今日與宜蘭縣立蘭陽博物館合作辦理「宜蘭線鐵道全線通車百年紀念展覽」，展期至明年6月17日。

宜蘭線鐵道全線通車百年特展於今舉辦開展典禮，宜蘭縣長林姿妙、台鐵公司董事長杜微等人出席，台鐵公司準備「里程杯」贈予宜蘭縣政府，象徵宜蘭線達成百年歷程，期望藉由路線改善工程使營運更加安全，迎接下一個宜蘭線百年。

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▲▼台鐵公司與宜蘭縣立蘭陽博物館合作舉辦「宜蘭線鐵道全線通車百年紀念展覽」。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，該紀念展覽內容以宜蘭線鐵道為主題，分別針對地方創生、民眾生活、地區觀光及主題藝文表現加以闡述，並藉由鐵路文物輔佐文獻資料，讓整體展覽充滿鐵道文化歷史氣息。

杜微說，百年紀念展經過近2年籌劃，感謝前立法委員陳歐珀、宜蘭地方文史工作者及蘭陽博物館通力合作，請大家一定要來看展。配合展覽，也會有走讀、論壇及專書發表等系列活動。

▲台鐵公司董事長杜微致贈「里程杯」給宜蘭縣長林姿妙，象徵宜蘭線鐵道達成百年歷程。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，「宜蘭線鐵道全線通車百年紀念展覽」設於蘭陽博物館1樓常新展廳，將展示至明年6月17日，歡迎民眾至蘭陽博物館參觀（每周三休館），詳情請至蘭陽博物館官方網站查詢(www.lym.gov.tw)。