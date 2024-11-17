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俄軍3個月以來最大空襲　狂射200飛彈、無人機轟炸烏克蘭全境電網

▲▼近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網。（圖／路透社）

▲俄軍狂射200飛彈、無人機轟炸烏克蘭電網，過去3個月以來最大攻勢。（圖／路透社）

記者趙蔡州／台北報導

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，俄羅斯17日先後發射了120枚飛彈、出動至少90架無人機，針對烏克蘭全境的能源基礎設施發動攻擊，儘管烏軍奮戰擊落了140多個空中目標，突破防禦的飛彈、無人機與殘骸仍造成不小的傷害。基輔市軍事管理局長波普科說，這次攻擊是三個月來最強大的一次。

根據《美聯社》報導，澤倫斯基17日在Telegram表示，俄羅斯17日針對烏克蘭全境發射了120枚飛彈和90架無人機，其中包含伊朗製造的見證者無人機，各式巡弋飛彈、彈道飛彈和空射彈道飛彈，「敵人的目標是我們的能源基礎設施，不幸的是，襲擊和墜落的殘骸仍造成不少損害，至少造成7人死亡」。

▲▼近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網。（圖／路透社）

▲▼近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網。（圖／路透社）

▲俄軍轟炸後，烏克蘭救難單位拚命搶救損失。（圖／路透社）

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，攻擊導致敖德薩地區至少2人死亡，並造成電力和供水一度中斷；基輔市軍事管理局長波普科也說，這次攻擊是三個月來最強大的一次。這次攻擊發生後，烏克蘭居民開始擔心，俄羅斯似乎準備在進入嚴冬之前摧毀烏克蘭的發電能力。

報導指出，烏克蘭周日全境幾乎都有爆炸的目擊報告，包含首都基輔，南部主要港口敖德薩以及西部、中部城市等。事實上，自俄羅斯2022年全面入侵以來，烏克蘭的電力基礎設施多次遭到襲擊，導致烏克蘭多次緊急停電和全國輪流停電，讓烏方官員不時敦促西方盟國強化烏方防空，以抗衡俄軍空襲。

俄羅斯開始襲擊烏克蘭後，波蘭武裝部隊作戰司令部在X表示，由於俄羅斯對鄰國烏克蘭發動大規模襲擊，波蘭和盟國的戰機已緊急升空因應，這些舉動旨在確保波蘭邊境地區的安全。

▲▼近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網。（圖／路透社）

▲▼近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網。（圖／路透社）

▲俄軍轟炸後，烏克蘭救難單位拚命搶救損失。（圖／路透社）

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