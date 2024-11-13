　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

日本汽車駕訓班一名女教練吉川愛未長得太漂亮，被網友挖出她曾是寫真女星，拍過許多大尺度辣照。（圖／翻攝自X）

▲ 日本汽車駕訓班一名女教練吉川愛未長得太漂亮，被網友挖出她曾是寫真女星，拍過許多大尺度辣照。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

駕訓班教練太漂亮！最近有網友在網路論壇分享日本駕訓班一名正妹教練吉川愛未，鏡頭前露出甜美笑容外，超反差的魔鬼身材更吸睛，她很快也被網友挖出曾是一名寫真女星，拍過許多大尺度辣照；爆紅後吉川愛未去（2023）年也公開她成為單親媽媽後工作的辛酸經歷，還被稱讚很勵志。

近日有網友在PTT（批踢踢實業坊）表特板分享一名日本駕訓班女教練吉川愛未，因為長得太漂亮吸引許多學生報名上課，在2020年時爆紅，還引起當地媒體爭相採訪，吉川愛未受訪畫面也引起討論。當時吉川愛未太漂亮，也引起網友好奇她的過去，竟然挖出她有拍過大量香豔辣照，原來她曾是一名寫真女星。

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

▲ 吉川愛未在網上爆紅後，她才公開分享自己的人生經歷，被讚超勵志。（圖／翻攝自吉川愛未IG）

去（2023）年吉川愛未接受日媒專訪時，她也大方分享自己的人生經歷，在19歲時成為寫真女星，參與各種寫真拍攝活動，還推出過寫真集和DVD，更出演過綜藝節目，在2012年結婚後引退，成為一名全職家庭主婦，育有2個孩子；怎料，婚姻只維持6年，協議離婚期間又遇到新冠肺炎失業，本來就對車子有興趣的她，轉職成駕訓班教練。

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

▲ 吉川愛未雖然35歲但外型還是保養得相當好，至今仍經常拍攝大尺度辣照。（圖／翻攝自吉川愛未IG）

吉川愛未坦承，離婚後曾經有大型經紀公司要跟她簽約，不過對方要求她必須搬到東京，她希望孩子在算郊區的滋賀縣長大，就婉拒這個工作機會。而吉川愛未也趁著在網上爆紅，2022年自立門戶開公司「Aimist」，出版墊子寫真集和舉辦攝影活動，她還參加不少健美比賽，在比基尼模特兒組別獲勝，讓人看到35歲的單親媽媽在育兒外，還能把事業經營得有聲有色，被盛讚很勵志。

延伸閱讀
天兔逼近「恐放第4個颱風假」　網哀號不想放：這周末很重要
天兔路徑有變　暴風圈掃花東「2地有機會放颱風假」
6旬父母力拼第4胎只因想生「兒子」　女兒哭訴指責：憑什麼我要養小20歲的弟弟

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬！
快訊／韓國代打開轟惹議！　曾豪駒認為有誤判
獨／勞動部霸凌調查問卷曝光　指定時間地點投件「保密」堪慮
「腳一直在發抖」」莊昕諺關鍵三振雪恥：謝謝家正救了我
快訊／比特幣突破9萬美元大關　今年漲超100%
快訊／北市錢櫃傳墜樓！　22歲女突墜8樓「無呼吸心跳」
快訊／中華隊明對多明尼加　先發投手出爐！
李玉璽被爆「鬧翻畢書盡」首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

雄象遊行中突發狂！女被摔落背「狠狠踩扁」　撞飛路人致1死2傷

烏克蘭：俄反攻失敗「單日損失1950名士兵」　開戰來傷亡最慘一天

黃仁勳談「川普當選」　東京受訪喊：百分百支持美國政府

川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

婚禮回程「巴士失控墜河」14家屬慘死！　巴基斯坦新婚悲劇

川普孫女還原勝選夜！爆爺爺和馬斯克情同家人　拍全家福喊：帶上他

曾助川普制定關稅政策　傳前貿易代表萊特海澤出任「貿易沙皇」

波音727剛起飛「猛撞機場天線」　恐怖瞬間曝！輪胎破大洞急返航

採訪珠海慘案35死　不只BBC受阻！日記者被帶走「逼刪所有素材」

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

池昌旭變身「皮條客」45歲長這樣！？　《江南B-Side》拿小刀一打多超強

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

雄象遊行中突發狂！女被摔落背「狠狠踩扁」　撞飛路人致1死2傷

烏克蘭：俄反攻失敗「單日損失1950名士兵」　開戰來傷亡最慘一天

黃仁勳談「川普當選」　東京受訪喊：百分百支持美國政府

川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

婚禮回程「巴士失控墜河」14家屬慘死！　巴基斯坦新婚悲劇

川普孫女還原勝選夜！爆爺爺和馬斯克情同家人　拍全家福喊：帶上他

曾助川普制定關稅政策　傳前貿易代表萊特海澤出任「貿易沙皇」

波音727剛起飛「猛撞機場天線」　恐怖瞬間曝！輪胎破大洞急返航

採訪珠海慘案35死　不只BBC受阻！日記者被帶走「逼刪所有素材」

張奕登12強史上首位3勝投手！讚林昱珉有型：被圈粉了

兒子喊「陳傑憲全壘打」成真！台灣隊長：感謝隊友感染我

王浩宇員工說男客「娘娘腔」　FB發道歉文：會懲處

青年座談離島在兩岸關係的角色　羅文嘉：台澎金馬一體，融匯交流新文化

勞力士「沙士圈」錶見證網壇球王光榮時刻　辛納配Gucci衫帥翻

全世界屏息以待　美國新總統的烏克蘭考卷

蹦闆開拾汣茶屋虧錢「原因抓到了」！3員工A走200萬　他怒：告到底

韓國代打開轟惹議！曾豪駒認為有誤判：這1分重要但尊重大會

潘傑楷擊出首安開啟大局　破解守備質疑：謝謝阿坤眼神交流

滿場球迷當作後盾擊敗韓國　曾豪駒：我們做到了

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

國際熱門新聞

出遊翻船4家人全死亡　13歲男躲保冷箱活命

「好市多奶油」大規模召回！原因太離譜　美媒：蠢到爆

美媒：台灣已捐鷹式飛彈援烏

川普宣布馬斯克、拉馬斯瓦米領導政府效率部

台灣紅茶赴英比賽奪「最大獎」

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

天兔威力增強　日氣象廳估17日穿越蘭嶼

31歲長髮清純華裔女　竟是美國大毒販

墨西哥市長遭斬首殺害　嫌犯竟是當地高層官員

5大低壓高薪職業曝光　年薪中位數達330萬

川普上專機前「彎腰1舉動」超暖　吸千萬觀看

川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」　任務曝光

9旬嬤家傳怪聲　驚見裸男偷住地板下半年

川普提名《福斯新聞》主持人任國防部長

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

林昱珉好投抗韓！台灣雙轟6比3奪首勝

阿里山「棧道斷裂」5遊客墜落　1人傷重搶救中

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面