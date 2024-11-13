駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

▲ 日本汽車駕訓班一名女教練吉川愛未長得太漂亮，被網友挖出她曾是寫真女星，拍過許多大尺度辣照。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

駕訓班教練太漂亮！最近有網友在網路論壇分享日本駕訓班一名正妹教練吉川愛未，鏡頭前露出甜美笑容外，超反差的魔鬼身材更吸睛，她很快也被網友挖出曾是一名寫真女星，拍過許多大尺度辣照；爆紅後吉川愛未去（2023）年也公開她成為單親媽媽後工作的辛酸經歷，還被稱讚很勵志。

近日有網友在PTT（批踢踢實業坊）表特板分享一名日本駕訓班女教練吉川愛未，因為長得太漂亮吸引許多學生報名上課，在2020年時爆紅，還引起當地媒體爭相採訪，吉川愛未受訪畫面也引起討論。當時吉川愛未太漂亮，也引起網友好奇她的過去，竟然挖出她有拍過大量香豔辣照，原來她曾是一名寫真女星。

▲ 吉川愛未在網上爆紅後，她才公開分享自己的人生經歷，被讚超勵志。（圖／翻攝自吉川愛未IG）

去（2023）年吉川愛未接受日媒專訪時，她也大方分享自己的人生經歷，在19歲時成為寫真女星，參與各種寫真拍攝活動，還推出過寫真集和DVD，更出演過綜藝節目，在2012年結婚後引退，成為一名全職家庭主婦，育有2個孩子；怎料，婚姻只維持6年，協議離婚期間又遇到新冠肺炎失業，本來就對車子有興趣的她，轉職成駕訓班教練。

▲ 吉川愛未雖然35歲但外型還是保養得相當好，至今仍經常拍攝大尺度辣照。（圖／翻攝自吉川愛未IG）

吉川愛未坦承，離婚後曾經有大型經紀公司要跟她簽約，不過對方要求她必須搬到東京，她希望孩子在算郊區的滋賀縣長大，就婉拒這個工作機會。而吉川愛未也趁著在網上爆紅，2022年自立門戶開公司「Aimist」，出版墊子寫真集和舉辦攝影活動，她還參加不少健美比賽，在比基尼模特兒組別獲勝，讓人看到35歲的單親媽媽在育兒外，還能把事業經營得有聲有色，被盛讚很勵志。

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