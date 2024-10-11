東隆宮爆逼宮！未供陣頭熱食僅給冷麵包　大總理號召罷免總幹事

▲甲辰正科大總理鄭春忠發起簽名請東隆宮總幹事「下台休息」活動 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典於5日清晨送走王船結束， 餘波盪漾，擔任本科大總理的鄭春忠10日選在國慶日出動宣傳車，懸掛呂(「按指呂順貴」)總幹事「下台休息」兩面紅色布條，停在東隆宮黃金牌樓前方，提供民眾簽名，不到兩天，吸引近2000人到場簽名支持，主辦單位表示，明後兩天是休假日，預估湧入簽名的民眾會更多，而簽名活動也引來網友在各粉專分享，超過上萬網友支持。

對此，東隆宮則在臉書官網貼文，「面對各界批評指導，本宮會虛心檢討，作為未來祭典活動的參考，最後再一次感謝許多默默付出的警消人員、志工與信眾，願千歲爺賜福吉祥，消災解厄，保佑大家闔家安康。

這是大總理鄭春忠繼日前在他的粉專po出「東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠聲明書」後，再度表達對本科迎王平安祭典看法，引來更多的矚目。

鄭春忠10日起僱用宣傳車，懸掛「呂大總幹事迎王平安祭典圓滿平安落幕、都是您的功勞 大家有目共睹 為了您的健康 請下台休息了」及「呂大總幹事迎王祭典東隆宮廁所讓全國民眾讚不絕口 搶盡風頭不再讓您掛心 請下台休息吧」，署名「甲辰正科大 總理鄭春忠」，並在宣傳車停放在東隆宮牌樓前廣場，提供民眾連署簽名，獲得熱烈，超呼預期。

鄭春忠表示，出動宣傳車掛著這兩面請東隆宮總幹可下台的標語，不是他個人主意，而是事前向溫王爺擲筊請示，得到允杯才這樣做；且從10日起至14日連4天在東隆宮黃金牌樓前進行連署活動，讓全國信眾、東港等地區民眾了解事情真相，還給東隆宮該有的公道。

「為何將矛頭指向總幹事？」鄭春忠指出，他擔任本科迎王平安祭典大總理，依往例向溫王爺擲筊請示捐168萬元，提供外地陣頭參與繞境的宮廟午晚餐，就如聲明書所說「一再拜託東隆宮董監事能好好運用這筆經費，提供飯湯等相關熱食，讓外縣市參與迎王隊伍感受到東港王爺廟的溫馨與體貼；奈何事與願違，雖多次向廟方拜託依然得不到具體回應。最後廟方還是選擇只提供餐盒（麵包），不顧本人再三拜託」，最後外來陣頭吃到的是冰冷的餐包，怨聲四起。

其次東隆宮廁所相當老舊、出現破毀現象，為迎王祭典，他先前提出進行修整、拉皮翻新作業，讓信眾有乾淨廁所，「費用由我出」，廟方以各種理由搪塞，就是不改善，導致慶典期間，廁所髒亂不堪，引來民眾批評。這些都與總幹事有關。

鄭春忠說，呂順貴已擔任過一屆總幹事，因此取得信徒資料，本屆董監事改選，他被規劃為董事，目前也執行總幹事職務，形成董事兼總幹事，不符合東隆宮員工任用規定。因此才要求總幹事下台。

呂順貴總幹事面對連署活動，他今(11)日面對媒體的詢問時，「不表示意見」。