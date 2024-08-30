快訊／苗栗娃娃車出事！路口與轎車嚴重撞擊　司機和1幼童受傷

▲竹南工業區今天下午發生娃娃車事故，釀成娃娃車和一名幼童挫傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南工業區內今（30日）天下午發生娃娃車跟轎車碰撞事故，2車在無號誌的十字路口碰撞，釀成娃娃車駕駛和1名幼童輕微挫傷送醫，肇事責任正由警方調查中。

竹南警分局表示，今天下午4時許接獲報案，指在竹南鎮和誠街發生交通事故，員警獲報後趕赴現場了解，避免發生二次事故。

警方說，事故現場位於竹南鎮工業區內的和誠街、和仁街口，黑色轎車由陳姓男子駕駛（23歲）、沿和誠街由西向東行駛，行經該路口時與由李姓男子駕駛（62歲）、沿和仁街由北往南行駛的娃娃車發生碰撞，黑色轎車的車頭嚴重毀損，娃娃車前擋風玻璃、後保險桿凹陷，事故路口沒有交通號誌。

警方說，事故當時娃娃車上另有1名教保員、2名幼童，激烈碰撞造成李姓駕駛、一名學童輕微擦挫傷，僅李姓駕駛送醫治療，雙方駕駛酒測值為零，實際肇事原因仍待後續釐清。

警方提醒，車輛行經路口應注意左右轉彎來車，轉彎時應禮讓直行車優先通行，若同為直行車，左方車應暫停讓右方車先行，無號誌路口更應謹記慢、看、停，意即－1、「慢」：接近路口，減慢速度；2、「 看」：擺頭左右察看，有無人車；3、「停」：讓斑馬線上的行人先行，牢記口訣，確保行車安全。