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越喜歡就越愛鬧你！　12星座對暗戀的女生會「這樣做」

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲火象星座男生有時會故意惹喜歡的女生生氣，想藉此引起注意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有些人喜歡一個人的時候，就喜歡故意逗對方想要引起喜歡對象的注意。《星座好朋友》為大家整理出12星座遇到心儀對象，會出現哪些反常的小動作呢，一起參考看看。

惹你生氣再哄你開心

代表星座：牡羊男、獅子男、射手男

這些星座男逗你的方式，就是惹你生氣再哄你開心，他們想要和你有更多互動，所以才總是喜歡對你使壞惹你生氣，因為覺得你氣噗噗的模樣太可愛，又怕你真的生氣了，所以趕快哄哄你。

幫你取各種綽號

代表星座：金牛男、處女男、魔羯男

他們最愛幫你取各種綽號，每次見面的時候，都不怎麼叫你的名字，總是喜歡喊著你的綽號。這些星座男就像把你當作自己的女朋友一樣，暱稱中充滿著愛意，其實這就是他們的目的，偷偷喜歡著你想要和你在一起。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲水象星座鼓起勇氣打電話給喜歡的對象，就因為想聽聽對方聲音。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

忍不住鬧你

代表星座：雙子男、天秤男、水瓶男

和你相處的時候總喜歡在你身上找樂子，無論是捏一下你的臉頰，還是點一下你的鼻子，其實就是因為太喜歡你，所以故意想要吸引你的注意。

常常打電話給你

代表星座：巨蟹男、天蠍男、雙魚男

這些星座男常常打電話給你，而當你接通的時候，他們或許會害羞的連一句話都說不出口，甚至會不小心掛斷電話，讓你在電話那頭覺得摸不著頭緒。

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