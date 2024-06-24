李遠感慨台灣兒童節目落後！將加強兒少文化政策：別把小孩當小孩

▲文化部長李遠重視兒少的文化教育與培養，希望未來的各方面的文化政策都能夠「往下扎根」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠（小野）先前透露，期望將「文化幣」發放年齡下修到13歲，今（24）日向媒體表示，「這不是隨變說說」，希望未來的各方面的文化政策都能夠「往下扎根」，讓兒童及少年有更多機會接觸。包括兒童節目、國家兒童未來館、兒童繪本等，都是他期望扶植與加強的方向。

李遠上任文化部長一個月，今日出席媒體茶敘，分享未來相關政策方向，提到文策院針對影視產業很重視，且看重商業性，是因為將影視扶植起來後，能帶動相關文化及娛樂產業，速度也是最快的

，像是文學故事改編為影視作品，也會帶動文學。不過文化部的輔導金，多半還是支持藝術，可能是無前人嘗試的題材。

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但談到未來文化政策，李遠也透露，自己還是期許能「往下扎根」，尤其先前提過，想將文化幣發放年齡下修，「這不是隨口說說」。不過目前的文化幣的推動，他也認為十分成功，領用率高達8成，這些消費數據，對於未來推動相關文化政策也有幫助。

針對兒少方面的文化政策，他也期望能更著墨，例如公視將推出兒少頻道「小公視」，李遠說，「希望台灣有更多自己的兒童節目」，目前我國的兒童節目越來越少，看著別人走得很前，我們還很貧乏，未來頻道成立後，不希望幾乎被國外的兒童節目內容佔滿。

文化部政務次長李靜慧也表示，觀察李遠上任一個月以來，對兒少確實很在乎，例如會很在意「小公視」的開台內容，李遠說若是引進大量國外的兒童節目，儘管再配上華語或其他國家語言，都不是長久之道。

她透露，李遠對兒少的關心幾乎「遍佈各司」，包括國家兒童未來館、兒童繪本等方面，都期望有更積極的推動，而且相當重視「內容」，還常常督促各司，不該一群大人自己關起門來想，「不要把孩子當孩子，要尊重孩子的思考」。