　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李遠感慨台灣兒童節目落後！將加強兒少文化政策：別把小孩當小孩

▲▼文化部長李遠重視兒少文化政策。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠重視兒少的文化教育與培養，希望未來的各方面的文化政策都能夠「往下扎根」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠（小野）先前透露，期望將「文化幣」發放年齡下修到13歲，今（24）日向媒體表示，「這不是隨變說說」，希望未來的各方面的文化政策都能夠「往下扎根」，讓兒童及少年有更多機會接觸。包括兒童節目、國家兒童未來館、兒童繪本等，都是他期望扶植與加強的方向。

李遠上任文化部長一個月，今日出席媒體茶敘，分享未來相關政策方向，提到文策院針對影視產業很重視，且看重商業性，是因為將影視扶植起來後，能帶動相關文化及娛樂產業，速度也是最快的
，像是文學故事改編為影視作品，也會帶動文學。不過文化部的輔導金，多半還是支持藝術，可能是無前人嘗試的題材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但談到未來文化政策，李遠也透露，自己還是期許能「往下扎根」，尤其先前提過，想將文化幣發放年齡下修，「這不是隨口說說」。不過目前的文化幣的推動，他也認為十分成功，領用率高達8成，這些消費數據，對於未來推動相關文化政策也有幫助。

針對兒少方面的文化政策，他也期望能更著墨，例如公視將推出兒少頻道「小公視」，李遠說，「希望台灣有更多自己的兒童節目」，目前我國的兒童節目越來越少，看著別人走得很前，我們還很貧乏，未來頻道成立後，不希望幾乎被國外的兒童節目內容佔滿。

文化部政務次長李靜慧也表示，觀察李遠上任一個月以來，對兒少確實很在乎，例如會很在意「小公視」的開台內容，李遠說若是引進大量國外的兒童節目，儘管再配上華語或其他國家語言，都不是長久之道。

她透露，李遠對兒少的關心幾乎「遍佈各司」，包括國家兒童未來館、兒童繪本等方面，都期望有更積極的推動，而且相當重視「內容」，還常常督促各司，不該一群大人自己關起門來想，「不要把孩子當孩子，要尊重孩子的思考」。

ET快訊
快訊／豪大雨彈「夜轟14縣市」
資安公司：中國駭客「鎖定台灣機構」　逾70個！規模前所未見
快訊／找到了！30萬重賞尋走失米克斯　女主人帶Mika回家
送女友出門上班　台中男性侵她閨蜜
台中50歲警殉職　帥兒考上警專：想讓爸爸驕傲
YTR拋震撼彈！旗下炸雞店將倒閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區再擴大！豪大雨彈「夜轟14縣市」　最新警戒區域曝

第一次壞壞「女友真實身材驚嚇他」　差4個罩杯！女神人說話了

YTR拋震撼彈！旗下炸雞店將倒閉　拍片哽咽曝原因

第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會　台灣展現多元新力量

李遠感慨台灣兒童節目落後！將加強兒少文化政策：別把小孩當小孩

明天14縣市防高溫！全台悶熱「南部紫爆」　午後雷雨轟2地

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

正職+打工才賺4萬！妹子撐不下去「孝親費給2萬」　原因心酸

靜脈雷射讓林書豪被禁賽　醫師曝關鍵原因：改變血液遭列禁藥

薪水3萬沒存款！ 27歲OL不敢談戀愛「男生介意嗎」...過來人揭關鍵

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

快訊／雨區再擴大！豪大雨彈「夜轟14縣市」　最新警戒區域曝

第一次壞壞「女友真實身材驚嚇他」　差4個罩杯！女神人說話了

YTR拋震撼彈！旗下炸雞店將倒閉　拍片哽咽曝原因

第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會　台灣展現多元新力量

李遠感慨台灣兒童節目落後！將加強兒少文化政策：別把小孩當小孩

明天14縣市防高溫！全台悶熱「南部紫爆」　午後雷雨轟2地

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

正職+打工才賺4萬！妹子撐不下去「孝親費給2萬」　原因心酸

靜脈雷射讓林書豪被禁賽　醫師曝關鍵原因：改變血液遭列禁藥

薪水3萬沒存款！ 27歲OL不敢談戀愛「男生介意嗎」...過來人揭關鍵

快訊／雨區再擴大！豪大雨彈「夜轟14縣市」　最新警戒區域曝

吳卓源捲感情風波2個多月！　無預警PO「錄音畫面」：以為找到幸福

余天女婿涉詐6被害人1875萬　檢「3罪起訴求重判」可能續押

做完體適能再游泳！83歲翁池邊下沉畫面曝　搶救恢復呼吸心跳

施名帥大銀幕熱吻黃冠智「2小時」羞喊：嘴唇很潤！

快訊／48hrs尋獲！30萬重賞找走失米克斯　女主人帶Mika回家了

全場都是最速男　美奧運百米預選「前5名都不用10秒」

邱復生涉財報不實遭約談　台開發4大聲明

《人間條件一》回歸升級！吳念真曝23年前創作起源：其實是被拐騙

第一次壞壞「女友真實身材驚嚇他」　差4個罩杯！女神人說話了

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

高雄男感染「食腦蟲」1個月亡　衛生局回應了

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

寶雅結帳！阿嬤插隊「反辣嗆1句」　她竟回不了嘴

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

女員工「穿女僕裝」！家電大廠澄清：誤會

高鐵馬尾站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

男星遇車禍「命根子遭輾斷」

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面