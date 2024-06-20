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啥都塞不下！牛仔褲上「迷你口袋」幹嘛用　真正用途曝光

牛仔褲是日常穿搭中不可分隔的一部份。（示意圖／翻攝unsplash）

▲牛仔褲側邊口袋內，都有一個非常小的口袋。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

牛仔褲是日常穿搭中不可分隔的一部份，平常在穿牛仔褲的時候，應該都有注意到牛仔褲口袋上方有另個小口袋，看起來似乎沒有任何功能，其實最初的設計是為了方便人們放懷錶。

據《太陽報》報導，這小口袋可以追溯到1890年，當時它們被縫在Levi's的「工裝褲」牛仔褲中，而它們最初是為了方便人們裝懷錶而設計的，但隨著現代人已不再使用懷錶，小口袋已漸漸被遺忘。

現在常見的藍色牛仔褲是李維斯公司（Levi Strauss & Co）在19世紀發明，而這些小口袋正是由創辦人李維（Levi Strauss）與美籍裁縫師雅各布（Jacob Davis）在1873年5月20日申請專利時的設計。對此，李維曾表示，這錶袋是公司第一款工裝褲的特色。

這些小口袋在1890年首次被大規模使用在「501」版型的牛仔褲，如今現代人早已使用智慧型手機或手錶來查看時間，懷錶已非常罕見，但這款牛仔褲仍然保留了迷你口袋，是為了保持早期設計的完整性，本質上是為了懷舊。

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