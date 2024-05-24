培養青年投入地方事務　「青聚點」招募青年翻轉社區還有機會得獎學金

▲學習性青聚點以多元議題帶領青年進入地方。（圖／教育部提供）

記者蒲世芸／綜合報導

為培養更多青年投入地方事務，教育部青年發展署推動「學習性青聚點計畫」，全臺招募25組，長期深耕在地、具備地方人脈與實務經驗的資深團隊擔任在地「引路人」，專案規劃至少20天的「蹲點實作」，每個青聚點提供至少2個機會，親身引領青年深入地方現場，並運用所學與創意為社區設計、創造全新的翻轉契機。

蹲點實作強調資深地方團隊與青年共學共創，由地方團隊帶領青年從零發掘地方需求、規劃方案、參與執行專案，並思考與地方的關係，陪伴青年找到感興趣的在地議題與施力點。參加蹲點的青年可透過短居，親身體驗當地生活風貌，並透過實作換得地方創生經驗值，完成後可獲得至少新臺幣2萬元獎學金；將經歷轉換成具體提案，進一步參加Dream Idea提案競賽，更能額外爭取1萬元獎金劵。不受限於科系或職業，任何背景青年都能結合所長，為地方發展盡一份力。

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學習性青聚點以多元議題帶領青年進入地方，例如位於臺北洲美社區的「土也示土」關注土地正義議題，安排青年參訪社子島與桃園航空城，親臨土地徵收現場，並將社區尚存的風貌化為攝影小誌（Zine）與地景拼貼，為遷居民眾捕捉、保存美好的集體記憶。位於屏東恆春長期關注永續觀光議題的「紅氣球書屋」，分別邀請墾丁國家公園資深解說員、恆春地區植物研究員、咾咕鹽鹵文化傳承等專家、國立海生館部門主任與經驗豐富的在地潛水教練接力傾囊相授，要讓青年重新認識臺灣最南端的山海，共同開發富有在地風味的永續商品，攜手腦力激盪出恆春半島下個十年的觀光產業走向。

青年署將在6月1日（星期六）下午2時，辦理蹲點實作線上說明會，邀請青聚點介紹今年蹲點實作機會，也會邀請過去參與的學長姐分享社區創生的獨特經驗，有興趣的青年朋友可以透過線上報名。