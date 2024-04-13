秘密滲透40年！　美前外交官「竟是古巴間諜」被判15年徒刑

▲羅查長年替古巴進行間諜活動，12日被判15年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國前外交官羅查（Victor Manuel Rocha）承認，過去40多年以來，他都在替古巴進行間諜活動，12日被判15年有期徒刑。美國司法部形容，這是對美國政府影響範圍最大、影響時間最久的滲透行動之一。

羅查1981年至2002年在國務院工作，1994年至1995年兼任白宮國安委員會成員，2000年至2002年擔任美國駐玻利維亞大使。他的職務能夠接觸敏感資訊，甚至影響美國外交政策，卻一直秘密支持在古巴執政的共產黨，40多年期間協助該國蒐集華府情報。

2022年至2023年期間，羅查與聯邦調查局（FBI）探員假扮的古巴外國情報代表見面時，不僅承認替古巴工作多年，還吹噓自己躲避偵查的能力，去年12月被起訴。如今，他已經承認2項罪名，包括擔任非法外國代理人，並與聯邦檢察官達成認罪協商，必須吐露與古巴情報機構互動的細節。

美國司法部高級國安官員紐曼（David Newman）在記者會上表示，「今天的認罪結束了羅查先生超過40年的背叛與欺騙。羅查先生一生中大部分的時間都活在謊言中。」不過，美國官員認為，可能永遠無法完全掌握羅查與哈瓦納（Havana）當局的合作程度。

羅查的律師並未回應媒體置評要求。