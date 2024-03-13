陸女留學生當起「陪伴師」　客戶奇葩要求「一起在公園淋雨」

▲大陸女留學生在華人生活圈當起「陪伴師」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名22歲的女留學生海倫（Helen）在加拿大完成學業後，對於在家鄉的一門新興職業「陪伴師」產生濃厚興趣，便複製在多倫多的華人生活圈中，意外受到歡迎。海倫先在社群媒體上表達自己可以「出租時間」，陪伴女孩子做些「不想一個人做的事情」，沒想到文章一出，連兩週的時間瞬間約滿。

《紅星新聞》報導，海倫收到的陪伴委託千奇百怪。從事「陪伴師」半年多以來，她陪人去做過手術、做過宮頸檢查、收拾過房間，甚至陪人一起過中秋節、一起在公園裡淋雨……每一次接單後，海倫都會把自己的感受記錄下來。

海倫投入「陪伴師」工作，選擇接單時有兩個重要條件，委託人限女性以及能準確表達出自己需要什麼樣的陪伴服務。 她表示，「第二個要求看起來好像很簡單，但其實並不是所有委託人都能準確提出需求。」

▲客戶送給海倫的感謝卡片。（圖／翻攝紅星新聞）

海倫透露，她從去（2023）年8月開始接單到12月，一共收到了約590條私訊，其中，有約260條都是諮詢服務相關的內容，實際一共接了70單，「大部分諮詢陪伴服務的人，她們也不知道自己需要我陪著她們做什麼。」

海倫成為陪伴師不久時，曾接到一個「整理房間」的委託，委託人因為脊椎受傷，沒辦法一個人完成新家的整理工作，因此僱傭海倫兩天，請她幫忙整理。

海倫回憶，真正整理房間只用了6個小時，但在整理的過程中才知道，委託人剛分手，又意外傷到脊椎，處在人生的低谷期，在收拾房間之餘，委託人還帶著海倫去了她最愛一個人去的餐廳和公園，甚至逛了曾經就讀的校園。

海倫分析，委託人年齡主要在25到35歲，基本上都是高敏感型和討好型人格，她們不願意給周圍的人添麻煩，「也許表面上看，是她們讓我陪著做某件事，但其實她們對情緒的需求很大，我在陪伴的過程中提供情緒價值。」