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悠遊卡2023淨利8年最高　董座林志盈曝心法拼新目標「Easy card Easy Life」

▲悠遊卡董事長林志盈。（圖／悠遊卡提供）

▲悠遊卡股份有限公司董事長林志盈。（圖／悠遊卡提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

悠遊卡股份有限公司董事長林志盈去年三月上任，本月底正式就職滿週年。根據統計，悠遊卡公司2023年營收為新台幣19.27億，稅後淨利為8年來最高。對於過去一年帶領悠遊卡同仁創下佳績，林志盈表示，悠遊卡公司有四成官股，除了要獲利，同時也擔負著支持公共政策的使命，他以寫在自己辦公室白板上的12個字期勉自己與團隊，下一個階段繼續向前走，必須「不斷創新，莫忘初心，脫穎而出」。

林志盈曾任悠遊卡公司總經理多年，曾執行推動悠遊卡進入小額消費領域，對悠遊卡業務相當純熟。同時，他也擔任過台北市政府交通局長、台中市政府交通局長等要職，在交通領域經驗豐富。

去年初，台北市長蔣萬安向台中市長盧秀燕借將，挖角時任台中捷運股份有限公司董事長的林志盈接任悠遊卡董座一職，對於10年後「鳳還巢」的林志盈來說，肩上扛的是更重的責任。

回顧過去一年的成果，林志盈在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，悠遊卡公司除了要賺錢，公共服務與公眾利益也是不可迴避的責任，更重要的是，悠遊卡是從交通票證開始，「交通支付是我們的DNA，我們必須從自身的DNA去思考我們的方向」。

提到過去一年成功地推動TPASS上路，林志盈表示，這是他剛上任時立刻面臨的第一個重要任務，北北基桃四縣市共同推動的1200定期票，悠遊卡公司必須擔綱系統及技術整合，過程中的挑戰與壓力不言可喻，最後終於在拼鬥下順利完成專案的推動，看到截至今年2月底已經有415萬次的加值紀錄與成績，悠遊卡的同仁們也都相當地欣慰。

在與地方政府的合作上，林志盈表示，悠遊卡去年也協助了雲林縣及台中市發放餐食券，協助台北市政府發放敬老金，他也透露，目前正在進行的桃園市好孕專車計畫，接下來也準備推出。

值得一提的是，近年來全球都關注的碳排放議題，悠遊卡開發的「交通碳盤查系統」在去年得到BSI認證，成為全球第一個交通票證得到認證的公司。

對此，林志盈也表示，利用這個系統，悠遊卡去年推出「企業員工通勤減碳統計」服務，協助企業進行員工通勤的減碳統計，例如，與玉山銀行合作，為玉山銀行的卡友進行交通碳排放統計，「這些都是我們站在公共服務、公眾利益的立場上，為政府的政策落實提供最好的工具，也提升民眾生活的便利性」。

▲悠遊卡董事長林志盈。（圖／悠遊卡提供）
 
林志盈表示，為了推動數位轉型，他也特別重視引進外界的創意，並舉辦了悠遊卡公司首次的「AI創新科技日」，邀請五個新創團隊來與悠遊卡公司的員工分享互動交流，也尋求與外部合作的機會，以解決內部的盲點與痛點，雙方都有很豐盛的收穫。
 
對於去年稅後淨利不僅揮別疫情陰霾，創下8年來最好的成績，林志盈也補充說道，悠遊付的會員數目前也來到280萬，為電支中會員數第四名，「我們並沒有進行許多電支慣用的大撒幣策略，而是以各種服務來帶動悠遊付會，每個月大約增加5萬名，穩定地成長」。
 
林志盈指出，電支市場的競爭的確相當激烈，主要的電子支付業者不是擁有自己的通路，就是有社群媒體支持的優勢，像全聯推出的全支付、全家的全盈支付、統一的iCash，都是擁有自己的通路，另外一卡通則是和LINEPAY合作，「悠遊卡公司必須找出自己的利基點，與別的支付做區隔」。

他表示，悠遊卡是從交通票證起來，再跨入小額消費，進入電子支付，必須從自身的特點出發，悠遊卡目前每年動用卡片的卡數有2000萬張，每個月有1000萬張左右，可以說是台灣滲透率最高的支付工具，因此，服務從悠遊卡持卡人的角度來思考，以悠遊付的「嗶乘車」來說，藉由NFC感應的方式進出交通運具，就是全國唯一可以進入交通運具的電子支付。

林志盈強調，現在大家人手一個手機，未來以手機來支付已經成為不可擋的趨勢，如何將悠遊卡數位轉型，讓持卡人也能方便地使用手機，進行各種支付相關的服務，就是悠遊卡最重要的工作，例如，目前的「電信悠遊卡」產品，把手機SIM卡賦予悠遊卡功能、SamsungPay將悠遊卡放在SamsungPay裡面，這二個產品都是可以讓民眾拿起手機就能隨處使用，無論是進出捷運或小額消費。
 
對於實體卡與電支的相互為用，林志盈也訂定了「電票推升電支，以電支強化電票」的目標，期許悠遊付成為悠遊卡的數位服務平台，往「Easy Card , Easy Life」的方向繼續前進。
 
林志盈表示，悠遊付在悠遊卡數位服務的平台扮演非常重要的角色，「我們推出的SuperCard超級悠遊卡，只要靠一下手機，就可以用EasyWallet APP來為卡片加值、查詢餘額及交易，相當便利」。

▲悠遊卡董事長林志盈。（圖／悠遊卡提供）
 
另外，在APP裡面的減碳存摺，可查看自己使用悠遊卡的減碳量；為卡片進行記名、歸戶不僅可以存發票，悠遊卡消費的發票中獎還可以直接匯入悠遊付帳戶，「這些都是卡付連結的服務，為我們廣大的持卡人服務，也同時帶動悠遊付的會員，也讓悠遊卡能順利數位轉型」。
 
林志盈也表示，他希望未來能讓消費者在不同的情境、地點，都可以使用悠遊卡或悠遊付，除了搭乘交通運具，在生活上也能在不同的情境中使用多元支付，從一杯咖啡到購買百貨、電器用品，從實體到虛擬，悠遊卡及悠遊付都能滿足消費者的需求。

談到10年後重新回到悠遊卡服務的新願景，林志盈強調，悠遊卡以交通運具為基礎，這是不能忘記的DNA，「在我們原有的基礎DNA上，將卡和付連結起來，為民眾提供便利的服務，這就是我們和其他電支的區隔和利基」，例如，現在推出的卡付連結的優惠活動，就集中在捷運沿線，希望捷運通勤的悠遊卡持卡人可以在沿線使用悠遊付消費。
 
林志盈指出，他期許悠遊卡公司未來能夠成為台灣民眾本土支付的第一品牌，無論是實體虛擬、線上線下，從交通到消費，從小額到大筆支出，不同的情境、場地，悠遊卡與悠遊付都是台灣民眾支付工具的第一選擇，除了支付，也能持續地陪伴台灣民眾，打從小學起的學生證悠遊卡到銀髮族的敬老卡，為台灣民眾的生活提升更多的便利服務。

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