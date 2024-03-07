哈日族注意！大阪研擬明年向外國觀光客收費　應對「觀光公害」

▲日本大阪府未來研擬向外國觀光客徵收額外費用，用來應對觀光公害。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著全球新冠疫情結束，日本觀光市場再度回溫至疫情以前，不過包括京都、嚴島神社在內的許多觀光勝地卻因為旅客人數過多，為當地居民帶來觀光公害。對此，為了配合明年4月大阪關西世博開幕，大阪府知事吉村洋文研擬創立「徵收金」制度，向外國觀光客徵收取一定費用，最快明年起實施。

根據日媒《每日新聞》、《關西電視台》，大阪府知事吉村洋文昨（6）日針對觀光公害（overtourism）制定一系列對策，包括研擬未來向造訪大阪府的「外國觀光客」徵收一定費用，謀求地方居民和觀光客共存的可能性，至於徵收方式則考慮與住宿稅採用共同方式，或是在原本的住宿稅增加酌收費用。

大阪府指出，雖然徵收金酌收對象限定外國觀光客，可能有違反國際租稅協定中所禁止的差別待遇，但以印尼的峇里島為例，峇里島以保護觀光資源為目的，向外國觀光客增收稅金。

據悉，大阪府從2017年正式引進「住宿稅」（宿泊稅）制度，若以一晚7000日圓以上的飯店為例，無論是外國或日本觀光客，每人酌收100至300日圓的費用；也因此，一旦確定建立徵收金制度，未來將會向外國觀光客酌收相同金額。

報導指出，其實日本從之前就有類似制度，包括廣島縣廿日市嚴島神社，該座神社位於宮島（嚴島），從去年10月起，只要造訪宮島的觀光客，一律收取「宮島訪問稅」100日圓；而位於和歌山縣的世界遺產高野山，則預計至2028年以前引進類似制度，向遊客收取入山稅。

不過上述觀光名勝在加收費用時，並未針對旅客國籍去做區別，然而吉村洋文卻考慮將徵收金的酌收對象限定在外國觀光客，也因此是否有違國際準則，是大阪府必須審慎思考的課題。

吉村洋文表示，今年4月將和相關人士召開會議討論可行性，預計最快將於明年4月大阪關西世博開幕時正式上路。