女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝光

▲女大學生一路枕著鄰座陌生年輕男子的肩膀睡著。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸1名女大學生近日在高鐵上，枕著鄰座陌生年輕男子的肩膀睡了一路，男方中途想上廁所也不好意思喊醒她，引發網友討論，不料還有後續。據悉，女孩看到影片後，就加了男子的好友，2個人還聊了起來。看到這一幕，網友們都被閃瞎了，紛紛想去坐高鐵，試一試有沒有這麽奇特的緣分。

綜合陸媒報導，張先生日前發文稱，「2月27號，上海到成都的G3284列車，中途西安北下車的姐妹，你小子下次別靠陌生人肩膀上睡了，我尿都憋一路了。」據張先生說，原先這個女孩上了高鐵後，沒一會兒她就睡著了，然後就靠在自己的肩膀上，中途他想上廁所，也沒好意思把她喊醒。

視頻曝光後，竟釣出女孩父母回應，其中母親說「心疼我女兒去上個學，睡著了，寶貝，下次坐車別睡了啊」；父親則說，「老爸應該開我的座駕，送我的小棉襖上學，那樣就不會依靠別人的肩膀睡著了。」張先生看到對方父母都在底下留言，很禮貌地打了招呼，「阿姨好，叔叔好」，後面都打了一個哭的表情。

當事女孩看到影片後，就加了張先生好友，2人還聊了起來。據女孩說，當時在高鐵上，她還拍了張先生的照片，當然也是作為背景，不是直面拍的，女孩當時是想讓他搬行李箱，但是沒好意思說出口，最後是自己搬的，所以就拍了一張自己拳頭的照片，顯示自己的力氣很大，沒有麻煩鄰座的這位男士。

面對如此的情景，網友們說「你不脫單，誰脫單？」事後，張先生覺得不好意思，就給女孩送了一束花，而且還是紅玫瑰。女孩隨後也發了自己取快遞的短視頻，且2個人直接在下面聊了起來。看到這一幕，網友們都被閃瞎了，紛紛想去坐高鐵，試一試有沒有這麽奇特的緣分。

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