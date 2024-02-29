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台AV女優田井虹作品熱賣「也難有第2部」！AV達人爆合作內幕

▲台灣女優「田井虹」在日本出道。（圖／翻攝自FALENO STAR）

▲台灣女優「田井虹」在日本出道。（圖／翻攝自FALENO STAR）

記者施怡妏／綜合報導

正妹網紅Tiny Lu（胎尼）以藝名「田井虹」進軍日本AV界，成為日本AV片商「FALENO STAR」的女優，Tiny坦言，自己也是前幾天才被通知出道，完全措手不及，AV達人「一劍浣春秋」猜測雙方合作並不順暢，即便後續Tiny作品大賣，也不一定會再回去拍片。

AV達人「一劍浣春秋」發文透露，Tiny說自己是前幾天才被通知作品要上架，完全措手不及，「F社和女優本人一直靜悄悄的原因，雙方合作並不是那麼順暢」，原本以為作品要被擱置，沒想到突然上架販售了。

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不過，雙方之間出了什麼問題，一劍浣春秋表示，「這一塊就讓女優自己說明，片子出來了應該會有滿多記者想找她」。

消息一出後，很多人會將Tiny跟香港首位於日本出道的女優「絵麗奈」比較，一劍浣春秋認為兩人的狀況有點像，「都是第一波作品不多，不是只有一片，但也沒有超過三片，片商擺明試水溫」，絵麗奈出道作大賣後，得到了4支作品的合約，但是Tiny狀況比較複雜，即便片子賣到爆，也未必會再回去拍片

貼文底下有網友留言，「網路上有她完整的專訪，包含她的童年與成長歷程，看完以後就可以多少猜到，在與FALENO合作上可能發生的情況了」、「拍AV緣由上感覺Tiny比較像一般AV女優，拍的動機以及出身背景原生家庭有些狀況，而繪麗奈家庭狀況沒什麼特別，且對拍AV似乎有全盤計劃，不是只為錢，而是利用獲得的曝光知名度來換取未來發展」。

Tiny如今是「FALENO STAR」的專屬女優，擁有自己的簡介頁面，生日是1994年2月19日，身高153cm，三圍B87、W60、H83，出身地是台灣，最新作品就是出道作，全片150分鐘，配信時間是3月8日，實體作品發售日則是4月11日。

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