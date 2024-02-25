年薪達474萬元　在全美15座大城市卻淪「下層中產階級」

▲維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）是本次研究中，全美生活成本最高的城市。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

根據美國理財資訊網站GOBankingRates，在美國生活成本最高的15座城市，即使年收入達到15萬美元（約新台幣474萬元）仍可能捉襟見肘，只能被歸類為「下層中產階級」（lower middle class），包括加州、華盛頓州、維吉尼亞州、亞利桑那州。

GOBankingRates數據顯示，美國許多大城市的生活成本高漲，「下層中產階級」年薪最高的城市依序為維吉尼亞州的阿靈頓（Arlington），加州的舊金山、聖荷西、爾灣（Irvine），華盛頓州西雅圖，亞利桑那州吉爾伯特（Gilbert）等等。

該機構內容數據研究員穆瑞（Andrew Murray）向《福斯財經網》表示，「在美國最昂貴的城市，被視為『中產階級』的門檻肯定提高了……在排名前15名的城市，你必須賺超過6位數、至少15萬美元，才能擺脫下層中產階級。」

▲加州住房成本全美最高。圖為舊金山。（圖／路透社）



他指出，與全國平均值相比，在排名前25名的城市，住房、育兒及交通成本也更高，其中住房與房地產成本對於負擔能力及財富階級的影響最大。也因為這些高收入需求，許多美國人可能更願意選擇住在負擔得起的城市，尤其那些居民平均年收入約7.5萬美元（約新台幣237萬元）的地方。

穆瑞也提到，這次研究的家庭年收入中位數項目，毗鄰華盛頓特區的維吉尼亞州阿靈頓最高，達到將近14萬美元（約新台幣442萬元），西雅圖與吉爾伯特也都超過11.5萬美元（約新台幣363.5萬元），3個上榜的亞利桑那州城市皆位於鳳凰城都會區。

此外，「加州的住房成本是全國最高的，這已經不是秘密了。根據美國勞工統計局數據，加州人平均每年要花費將近3萬美元（約新台幣95萬元）在住房成本上。」