俄再扣納瓦尼遺體14天！歸還前將進行化檢　遺孀：他們在等毒劑消失

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼在獄中猝逝，民眾獻花哀悼。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯反對派領袖納瓦尼16日在獄中猝逝，家人與律師至今還未見到他的最後一面。如今，納瓦尼的家人被告知，當局不會在14天內返還其遺體，而且納瓦尼被歸還前還需進行化檢才行。對此，納瓦尼的遺孀斥責當局是在等待神經毒劑的痕跡消失，並揚言將繼續完成丈夫的遺志。

綜合外媒報導，有著「普丁頭號政敵」之稱的納瓦尼（Alexia Navalny），在當地16日下午2時17分過世後，他年近7旬的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）就冒著零下30度嚴寒，趕赴兒子被扣押的「極地狼」（Polar Wolf）北極流放地，要求當局交還遺體。

柳米拉與納瓦尼的律師抵達「極地狼」後，被帶到薩列哈德（Salekhard）的一個太平間等待，但太平間卻一直處於關閉狀態，當局也拒絕告訴柳米拉，納瓦尼是否在太平間裡。

▲納瓦尼的遺孀表示她將繼承丈夫的遺志，繼續為國家戰鬥。（圖／翻攝自IG／@navalny）

納瓦尼的發言人亞米什（Kira Yarmysh）透露，「納瓦尼的母親與律師被告知，納瓦尼的遺體不會在未來14天被返還，因為當局要在接下來的14天裡，為納瓦尼進行某種『化學檢驗』。」

亞米什斥責俄羅斯最高刑事調查機構委員會的行徑根本就是做賊心虛，「他們正為自己爭取時間，等待納瓦尼身上的神經毒劑消失，他們在掩蓋自己犯罪的痕跡，而且甚至不屑於隱瞞這些手段。」

納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）也聲稱普丁下令俄羅斯當局毒死了她的丈夫，並在納瓦尼體內的神經毒劑消失前隱藏其遺體，「我們這些家屬一定會查明納瓦尼的死因，而殺害我丈夫的普丁將會被繩之以法。我將繼續納瓦尼的工作，繼續為我們的國家而戰，我請你們做我的後盾。」