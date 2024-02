普丁政敵納瓦尼驟逝！　前一天「視訊燦笑」畫面曝光

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)死前一天畫面曝光。(圖/翻攝自X)



文/中央社莫斯科16日綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼今天傳出驟逝消息,引發國際社會譁然,就在不久前,他曾在獄中透過視訊與外界聯繫,甚至開了自己的玩笑,看起來健康且精神抖擻。

路透社及美國新聞網站「財經內幕」(Business Insider)報導,納瓦尼(Alexei Navalny)生前曾出現在一則影片中,當時他身穿黑色囚服,前面是一扇鐵窗,影片日期為2月15日。

Yesterday Navalny looked to be fine during a court hearing where he spoke via video link from his penal colony pic.twitter.com/e8HoAnWsQB