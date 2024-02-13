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大陸 大陸焦點 特派現場

聯合國安理會審議烏克蘭問題　中方代表：個別國家停止拱火澆油

▲張軍,魯班鎖。（圖／CFP）

▲中國常駐聯合國代表張軍。（圖／CFP）

記者 任以芳／綜合報導

聯合國安理會昨12日舉行公開會審議烏克蘭問題。中國常駐聯合國代表張軍在會上發言，呼籲國際社會積極勸和促談，為政治解決烏克蘭危機創造積極條件，「個別國家應該立即停止拱火澆油，停止破壞國際社會外交努力。」

張軍說，本次會議討論明斯克協議的教訓，具有重要意義。9年前，烏克蘭問題當事方通過談判達成了新明斯克協議，獲得安理會一致核可，是各方公認的解決烏克蘭東部問題的基礎性政治文件，具有法律約束力，理應得到有關各方的全面和有效執行。遺憾的是，協議大部分條款迄今未能得到落實，之後又爆發大規模衝突並延宕至今，令人痛惜，值得各方認真反思。

張軍表示，中方敦促有關方面積極回應國際社會和平呼聲，加強接觸，恢復談判，逐步積累共識，早日實現停火。國際社會應該積極勸和促談，為政治解決危機創造積極條件。「個別國家應該立即停止拱火澆油，停止破壞國際社會外交努力。」

張軍表示，任何國家的正當合理安全關切都應得到重視和妥善解決。只有通過對話協商以和平方式解決分歧，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，才能實現普遍安全、共同安全。

張軍說，必須堅持真正的多邊主義，尊重國家主權和領土完整，而不是選擇性適用，更不能搞雙重標準。必須激濁揚清，弘揚聯合國憲章宗旨和原則，增進戰略互信，而不是以意識形態划線，挑動對立，編織排他性小圈子，更不能沈迷於武力，到處搞陣營對抗和軍事擴張。

張軍強調，「必須堅持對話協商解決爭端，堅持政治解決大方向，而不是搞施壓抹黑、單邊制裁，更不能動輒使用武力。北約尤其應該從武力的迷思中醒來，停止渲染威脅和戰爭叫囂。」

張軍表示，中國是維護國際和平的堅定力量，始終站在和平一邊，站在正義一邊。

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