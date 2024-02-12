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快訊／以色列空襲加薩南部拉法！　外媒：至少52死

▲▼以色列空襲拉法。（圖／X／@rifain_nouvelle）

▲以色列空襲拉法。（圖／X／@rifain_nouvelle）

記者吳美依／綜合報導

根據法新社（AFP）及半島電視台報導，以色列空襲拉法（Rafah），加薩衛生部如今通報至少52人死亡，並且有報導指出，當地今晚持續遭受猛烈轟炸。

加薩衛生部稱，12日凌晨，以色列空軍對加薩走廊南部拉法發動了一系列襲擊，造成52人死亡，同時摧毀不同地區的14棟房屋和3座清真寺。法新社記者與目擊者聽見一系列猛烈空襲，並且看到城市上空出現滾滾濃煙。

NBC引述聯合國數據報導，超過140萬人住在拉法的臨時難民營、學校或者醫院裡，甚至是露宿戶外。而以色列國防軍（IDF）已經發布聲明，證實對拉法市的夏布拉（Shaboura）進行空襲，相關行動目前已經結束。

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