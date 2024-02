快訊／以色列空襲加薩南部拉法！　外媒：至少52死

▲以色列空襲拉法。(圖/X/@rifain_nouvelle)

記者吳美依/綜合報導

根據法新社(AFP)及半島電視台報導,以色列空襲拉法(Rafah),加薩衛生部如今通報至少52人死亡,並且有報導指出,當地今晚持續遭受猛烈轟炸。

加薩衛生部稱,12日凌晨,以色列空軍對加薩走廊南部拉法發動了一系列襲擊,造成52人死亡,同時摧毀不同地區的14棟房屋和3座清真寺。法新社記者與目擊者聽見一系列猛烈空襲,並且看到城市上空出現滾滾濃煙。

NBC引述聯合國數據報導,超過140萬人住在拉法的臨時難民營、學校或者醫院裡,甚至是露宿戶外。而以色列國防軍(IDF)已經發布聲明,證實對拉法市的夏布拉(Shaboura)進行空襲,相關行動目前已經結束。

#UPDATE At least 52 people were killed in heavy air strikes on densely crowded Rafah in southern Gaza before dawn on Monday, according to the Hamas-run territory's health ministry.@AFP journalists and witnesses heard an intense series of strikes and saw smoke billowing above… pic.twitter.com/a6n7NR2LIe