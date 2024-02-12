日本恐怖男班導「騎在學生身上」抓頭猛撞榻榻米　罵：比狗屎不如

▲日本男老師對特教班學生施暴，期間長達3年。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本兵庫縣姬路市立小學一名40多歲男性班導師對6名特教班學生施加暴力，包含以「連狗屎都不如」等貶低言詞辱罵，還將跨騎在學生身上，拿孩子的頭撞榻榻米，遭到免職處分。由於2名受虐學生出現創傷後壓力症候群（PTSD），家長決定提告，要求市政府賠償2000萬日圓（約新台幣423萬元）。

綜合關西電視台等日媒報導，這名前任教師從2018年開始擔任姬路市立小學特殊教育班的班導師，結果在2021年6月被發現他對著學生辱罵，「像你這樣比狗屎還不如的，根本不需要你」，還反覆做出揮動學童手臂的動作。

經姬路市教育委員會調查認定，男老師從2018年以來對多達6名學生實施共計34起暴行與謾罵，最終在2021年9月對他做出免職處分。報導指出，包含校長在內的學校管理人員雖然再三收到報告，但除了口頭警告外並未採取任何政策，等於3年來放任男老師不管。

▲男老師以言語與肢體施暴3年，校方卻未做出積極措施阻止。（示意圖，非文中當事人／CFP）

根據家長的訴訟文件指出，自2018至2021年，原告的2名學生在一年級至四年級期間遭到被告教師反覆施以言語暴力，例如「你沒有生存價值，只能去死」、「不要再來了，快點轉學」、「你的自閉症很嚴重」。被告還對學校支援人員說出「教這些人有意義嗎？」等，否定學生人格的言論。

文件中也提到肢體暴力，包含用腳絆倒學生，對著無法正確握筆的學生辱罵「說多少次也沒用！要怎麼做才能讓自閉的你改過來」一邊將孩子的頭部按在桌子上，還曾在鋪著榻榻米的空間裡跨騎在學生身上，並將孩子頭部多次撞在榻榻米上，也曾發生強行將學生丟進游泳池進行體罰的情況。

▲嚴重虐童情形導致其中2名學生出現PTSD。（示意圖，非文中當事人／CFP）

報導指出，原告2名學生仍然在同一所學校就讀，但一直處於無法控制情緒、失眠等精神不穩定的狀態，其中一人甚至有自殘行為，醫生診斷為PTSD發病。家長控訴，在小學一年級至四年級最重要的時期，孩子健康發展被扭曲，原本應該安全的校園環境，竟演變成每天都暴露在危險中，承受明顯的精神痛苦。

有家長表示，申訴受害情況時校方的應對是置之不理，「簡直就像被當成怪獸家長一樣對待，真的很冤枉，只是想知道真相而已。」家長還質疑，男老師可能是將虐待學生當作發洩壓力的方式。2名家長向神戶地方法院姬路支部提起訴訟，要求賠償每一名學生1000萬日圓，共計2000萬日圓（約新台幣423萬元）。

辯護律師稱，受害兒童的救濟管道失靈，雖然受害的不僅這2名學生，但至少要查明這2人在學校現場確切發生了什麼事。被控告的姬路市政府回應，當局非常重視此案件，關於法律責任與賠償金額的適當性，希望能在司法機關依據詳細調查內容做出判斷後，將在基礎上嚴肅做出應對。

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