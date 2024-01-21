　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利　又違反規定

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲大陸正研究進一步中止ECFA關稅減讓。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部日前發出公告，稱相關部門正在研究進一步中止ECFA的關稅減讓措施。中國大陸官媒《人民政協報》20日在一篇報導中提到，「不能讓民進黨享受ECFA紅利又違反ECFA」，並引述學者說法強調，「不排除ECFA被終止的可能性。」

根據《人民政協報》報導，中國社科院台灣研究所研究員張冠華表示，民進黨當局既要享有ECFA紅利，又違反ECFA和世界貿易組織（WTO）相關規定，才導致大陸相關部門不得不中止部分產品的關稅減讓。

張冠華提到，民進黨當局非但沒有採取有效措施改正錯誤做法，反而藉機進行政治操弄，加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍，「大陸研究擴大中止ECFA早期收穫產品關稅減讓的範圍，是對民進黨當局錯誤做法的堅決反制。」

▼「賴蕭配」贏得2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元認為，民進黨為了一己私利，限制兩岸貿易正常往來，完全不顧台灣發展和民眾福祉，「如果兩岸無法在『九二共識』基礎上恢復協商，透過制度化平台清除台灣方面對大陸設置的貿易障礙，大陸相關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性。」

盛九元強調，「一旦ECFA終止，台灣相關產業特別是傳統產業進入大陸市場的正常通道會受阻，台灣經濟更是不可避免要受到嚴重衝擊。」

有消息指出，包括檳榔、白帶魚等在內大陸給予台灣的34種零關稅農漁產品可能被取消關稅優惠。對此，清華大學台資企業研究中心主任李保明認為，若大陸對台灣地區的上述幾項產品關稅減讓面臨中止，將對台灣地區的出口和對外經濟合作帶來很大傷害。

李保明還說，「相關產業的台企自然表示憂慮，但長期或可透過直接投資大陸、投資東南亞地區並經由《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）再出口大陸規避影響，受衝擊最大的還是台灣民眾的生活。」

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

ET快訊
健保「癌症NGS檢測」給付最快5月上路！各癌別「終生給付1次
拿到職業駕照才半年！23歲男「輾碎騎士」見滿地血嚇傻
快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐
要傅崐萁死心？朱立倫斥假投票是謠言　稱「韓江配」堅定往前
超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆
「第一媳婦」張玉嬿57歲近照曝光！　網驚：一樣漂亮
超哥爆打Toyz！　好友踹一腳也慘了
187cm韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋
星巴克連2天買一送一　「不提供優惠品項」變多了
台中白牌司機失聯2天　老父急報案...發現陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利　又違反規定

北京市長殷勇2024年工作報告　全力刺激內需消費、拯救失業率

電梯故障「吃人」　男遭吞到剩「半條腿」露在外面！

說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　從北京回烏魯木齊開創新人生

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音　蒙古族「喉音藝術」傳唱千年

產婦「咳一聲」20多人緊張搶救6小時　醫護揭原因：像死神抽籤

河南英才學校火災13名小學生身亡　失火男生宿舍疑遭上鎖

各國賀賴清德當選！　陸官媒稱：操弄話術偷換概念

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩　網友直呼：超暖心

紅海航運危機！船班延誤「成本上升」　中國出口商叫苦

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

聽媽預告「要加班晚點回家」　女兒奶音狂示愛：超級想妳

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利　又違反規定

北京市長殷勇2024年工作報告　全力刺激內需消費、拯救失業率

電梯故障「吃人」　男遭吞到剩「半條腿」露在外面！

說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　從北京回烏魯木齊開創新人生

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音　蒙古族「喉音藝術」傳唱千年

產婦「咳一聲」20多人緊張搶救6小時　醫護揭原因：像死神抽籤

河南英才學校火災13名小學生身亡　失火男生宿舍疑遭上鎖

各國賀賴清德當選！　陸官媒稱：操弄話術偷換概念

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩　網友直呼：超暖心

紅海航運危機！船班延誤「成本上升」　中國出口商叫苦

陳俊秀兄弟開訓很興奮　首日訓練被平野虧「跑太慢」

《幻獸帕魯》40小時銷量破300萬　黑粉進去玩秒愛上：精神時光屋

西區1、2名交手戰到最後一刻　雷霆逆襲中斷灰狼4連勝

健保「癌症NGS檢測」給付最快5月上路！各癌別「終生給付1次」

八點檔無極限！謝承均首認地下戀情　和游詩璟上床被迫「取精取卵」

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

要傅崐萁死心？朱立倫斥假投票是謠言　稱「韓江配」堅定往前

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

大陸熱門新聞

產婦「咳一聲」　20多人緊張搶救6hrs

河南學校火災13死　男生宿舍疑遭上鎖

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩

說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

搶聽「呼麥」！全球稀有天籟之音

電梯故障「吃人」　男剩「半條腿」在外面

唱不到3次！張學友時隔29年再唱《偷心》

陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利又違規

各國賀賴清德當選！陸官媒：操弄話術

江蘇科技公司「粉塵爆炸」！8死8傷

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

燒成空殼！小鵬汽車充電時「爆燃」

更多熱門

相關新聞

ECFA恐再被砍　學者：須設想貿易戰可能

ECFA恐再被砍　學者：須設想貿易戰可能

民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴勝選。學者分析，中共對台經貿施壓不談理性，ECFA部分產品關稅減讓中止絕不是最糟狀況，新政府必須設想中共對台發動貿易戰的對策。

強有力的在野黨才是權力的防腐劑

強有力的在野黨才是權力的防腐劑

ECFA萎縮　台灣傳產恐消失

ECFA萎縮　台灣傳產恐消失

保留ECFA關稅減讓？陸：可在一中原則上磋商

保留ECFA關稅減讓？陸：可在一中原則上磋商

陸擬再砍ECFA關稅減讓　行政院：停止不理性的經濟手段介選

陸擬再砍ECFA關稅減讓　行政院：停止不理性的經濟手段介選

關鍵字：

ECFA海峽兩岸經濟合作框架協議

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

一家五口全變街友　社工目睹震撼

187cm韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

郭鬼鬼見Toyz遭毆　「我當初就動手過」

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

超哥餐廳地標被洗版！粉絲：寫評論送拳頭

更多

最夯影音

更多
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面