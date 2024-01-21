陸官媒： 不能讓民進黨享受ECFA紅利　又違反規定

▲大陸正研究進一步中止ECFA關稅減讓。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部日前發出公告，稱相關部門正在研究進一步中止ECFA的關稅減讓措施。中國大陸官媒《人民政協報》20日在一篇報導中提到，「不能讓民進黨享受ECFA紅利又違反ECFA」，並引述學者說法強調，「不排除ECFA被終止的可能性。」

根據《人民政協報》報導，中國社科院台灣研究所研究員張冠華表示，民進黨當局既要享有ECFA紅利，又違反ECFA和世界貿易組織（WTO）相關規定，才導致大陸相關部門不得不中止部分產品的關稅減讓。

張冠華提到，民進黨當局非但沒有採取有效措施改正錯誤做法，反而藉機進行政治操弄，加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍，「大陸研究擴大中止ECFA早期收穫產品關稅減讓的範圍，是對民進黨當局錯誤做法的堅決反制。」

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上海交通大學台灣研究中心主任盛九元認為，民進黨為了一己私利，限制兩岸貿易正常往來，完全不顧台灣發展和民眾福祉，「如果兩岸無法在『九二共識』基礎上恢復協商，透過制度化平台清除台灣方面對大陸設置的貿易障礙，大陸相關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性。」

盛九元強調，「一旦ECFA終止，台灣相關產業特別是傳統產業進入大陸市場的正常通道會受阻，台灣經濟更是不可避免要受到嚴重衝擊。」

有消息指出，包括檳榔、白帶魚等在內大陸給予台灣的34種零關稅農漁產品可能被取消關稅優惠。對此，清華大學台資企業研究中心主任李保明認為，若大陸對台灣地區的上述幾項產品關稅減讓面臨中止，將對台灣地區的出口和對外經濟合作帶來很大傷害。

李保明還說，「相關產業的台企自然表示憂慮，但長期或可透過直接投資大陸、投資東南亞地區並經由《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）再出口大陸規避影響，受衝擊最大的還是台灣民眾的生活。」