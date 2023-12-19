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大陸 大陸焦點 特派現場

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆「小叔媳1輛車」...一聽價值驚呆

大陸一名女子結婚，婆婆只送了一串葡萄樹作聘禮。（圖／翻攝自微博）

▲女子結婚時，她的準婆婆特別準備了一串「葡萄樹」當作聘禮。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名女子結婚，婆婆只送了一串葡萄樹作聘禮；後來婆婆小兒子結婚，卻送小兒媳一輛車，這讓女子十分不滿，憤怒地帶著玉葡萄樹來讓專業鑑定師估價沒想到，在她得知這串葡萄樹的價值後立刻驚呆。

綜合陸媒報導，女子叫彭莉（化名），江蘇淮安人，在南京上學時認識了現在的老公，2人初次見面便十分合拍，很快確定了戀愛關係。畢業後，彭莉決定留在南京找工作，便住進了老公家，提前過上了同居生活。與彭莉同住的還有老公父母和弟弟，他們對彭莉的到來十分歡迎，尤其是未來的婆婆，對彭莉更是猶如親生女兒。

當2人到了成婚年齡，婆婆提前給彭莉透露，到時候會給她一個大的聘禮，保證讓娘家滿意，女方也一直很期待。誰知訂婚當天，婆婆當著眾人面拿出了一個大禮盒，說是給彭莉的聘禮，結果她打開一看瞬間懵了，竟是一個玉葡萄樹，外觀看起來還有些陳舊。

人妻認為婆婆偏心。（圖／翻攝自微博）

▲人妻認為婆婆偏心。（圖／翻攝自微博）

接著，婆婆開始給眾人介紹說，這是家裡祖傳的寶貝，本想等自己百歲之後再拿出，但她對彭莉太滿意了，不如現在拿出來當做聘禮，更有意義。當著眾人面，彭莉嘴上說著很喜歡，心裡卻很失望。

結婚後，彭莉老公和弟弟分別分到了一套回遷房，位置配套都挺不錯。後來婆家弟弟結婚，婆婆給了弟妹一輛10多萬的車，彭莉再也坐不住了，回家就和老公大吵一架，說婆婆偏心。彭莉始終覺得心裡不舒服，於是在閨密建議下上鑑寶節目去看看，這個玉葡萄樹究竟是個什麽寶貝，讓自己連套商品房都沒有。

專家仔細鑑定後，認定玉葡萄樹是乾隆時期的玉器雕刻。（圖／翻攝自微博）

▲專家仔細鑑定後，認定玉葡萄樹是乾隆時期的玉器雕刻。（圖／翻攝自微博）

到了節目現場，專家仔細鑑定後，不可置信地看著彭莉說「妳可知這是什麽寶貝？」接著說「這是乾隆皇帝時期的一件玉器雕刻作品，價值不菲呀！」彭莉聽後十分吃驚，連忙追問價值多少，誰知專家的臉立刻冷了下來，說「妳仔細看這顆玉葡萄樹，光是這碩果累累的雕刻，就已經獨具匠心。且不說它的年代了，光是這成色、品相都是一等一的好玉。」

見專家還是沒說明價值，彭莉有點著急，繼續追問。專家忍不住說，「告訴妳吧！這塊玉石保守估計幾十萬！不比妳妯娌那輛十萬的車差！我就搞不懂了，你妳是圖他們家錢還是人啊？如此不識貨，也真是讓人長見識！」專家的一席話，讓全場爆發出熱烈掌聲，彭莉雖然驚喜但臉色有點難看，趕緊解釋說自己只是好奇，也沒有出手的打算，隨後匆匆離場。

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