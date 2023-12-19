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低溫戶外運動如「颱風衝浪」危險　醫警告：要注意氣溫、空氣品質

▲▼ 2023台北馬 。（圖／記者莊智勝攝）

▲2023台北馬拉松。（圖／記者莊智勝攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到寒流影響，近日氣溫急轉直下，「2023台北馬拉松」更出現4名跑者送醫的情況。目前雖然尚未釐清3人無呼吸心跳、1人中風的情況是否與低溫在戶外運動有關，但整合醫學專科醫師姜冠宇提醒，「戶外運動一定要注意氣溫、空氣品質」。

中央氣象署預報員曾昭誠18日表示，19日另一波強烈大陸冷氣團（台北測站12度或以下）或寒流（台北測站10度或以下）南下，下半天開始氣溫明顯下降，明晚約16-17度，之後溫度一路下滑，周五清晨將是溫度最低點，中部以北10度上下，南部13度，周五白天北部也只有14度，中部18度、南部20度。

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針對低溫下進行戶外運動，姜冠宇醫師表示，運動環境本來就要適宜溫度，太冷血管會縮，本來就不利，再加上空污在冷空氣對流更限縮，心血管會縮得更厲害，「這種OHCA（呼吸心跳停止）太慘了…運動一定要暖了才挑戰強度！注意軀幹保溫」、「現代人戶外運動風險是比古人高的喔！古人沒有空污和飲食造成的潛在腦心血管問題」。

姜冠宇醫師指出，有研究報告指出，氣溫越低、空汙越嚴重，更容易觸發OHCA，因為暴露在PM2.5的環境下，可能引起急性心血管壓力，進而導致血壓升高，觸發心律不整後因心臟驟停甚至死亡。因此，未觀察空氣品質就去戶外運動，這行為就跟玩俄羅斯輪盤一樣，屬於自殺的行為，但室內運動是可以考慮的。

有網友看完後留言，「不要寒流出門運動，也不要刻意當傻子去什麼耐熱訓練」。對此，姜冠宇醫師則回應，「跟颱風衝浪一樣XD」。

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