名導爆騙「女粉絲」裸聊邀拍色情片　遭控看後不理

▲知名導演李又宗在外形象良好，曾在多家媒體開設專欄，如今卻遭女粉絲控訴裸體聊天，並因而挨告。（圖／CTWANT提供，下同）

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知名導演李又宗曾獲紫錐廣告獎首獎、台南39小時影片競賽最佳劇情片等肯定，近年則開專欄，也曾因「槓上」藝人隋棠而受大眾關注。他在外營造博古通今的才子形象卻遭朱姓女粉絲控訴性騷擾，朱女稱李又宗假稱要提供工作，以「面試」為由要求她5次裸體視訊後卻「看後不理」，朱女現已提出告訴，李又宗也反告她妨害名譽，雙方正對簿公堂。

據了解，李又宗今年37歲，曾任廣告編劇、大愛電視台節目企劃、後製導演，於2012年牡羊座創藝影像有限公司工作時，作品曾獲紫錐廣告獎首獎、台南39小時影片競賽最佳劇情片等肯定。

李又宗近年將重心放在文字創作上，在風傳媒、TVBS、觀策站擔任專欄作家，屢次在個人頁面針貶時事，2020年間還因一名單親媽殺兒女被判死刑議題槓上隋棠，怒指隋棠「有夠噁心」，朱女（34歲）則被其專業和正義形象吸引，多年前開始關注李又宗，並成為他的小粉絲。

「我原本都是問他對時事的看法，後來卻越聊越歪。」朱女提到，基於對知名導演的欽佩，她時常私訊與李又宗探討時事，起初都一切正常，雙方不時還會語音通話，隨著2人的聯絡逐漸密切，李又宗也開始顯露本性。

朱女說，自己原從事家教工作，主要是輔導國小學生課業，而她有意經營自己、成為網紅，想拍攝美照以吸引粉絲，因而在7月時詢問李又宗是否有攝影人才可以介紹，李又宗則毛遂自薦，甚至提出拍攝色情片的邀約。

▲朱女在多次裸體「面試」後曾將受邀事宜放上個人頁面，李又宗立刻翻臉不認，要求她撤下貼文並以此為由拒絕拍攝。



「他說要跟我拍Onlyfans，影片收益他7我3，然後就要求視訊面試。」朱女表示，李又宗得知她近期沒有工作，以提供工作為由「邀請」她成為影片中的女主角，並一直鼓吹要有正常性生活，她則在李又宗的巧舌如簧中被慢慢洗腦。

根據雙方對話，朱女曾詢問李又宗「台中行程排好了嗎、你要戴套拍嗎」，李則回應「你反正也在經期、不要闖紅燈吧「戴啊」，而朱女7月底在臉書上宣布自己將與李又宗合作的「喜訊」，李卻立刻傳訊表示「不要貼文提到我啦」，並以此為由拒絕拍攝。

「觀看你裸體的部分，也全部是為了成人產業工作考量，屬於面試的一環。」李又宗曾在訊息中表明，自己跟朱女素未謀面，而朱女曾向他敘述遭遇經濟困難和法律糾紛，他則是幫忙提出對應的方式，介紹朱女到正規成人產業也「沒有任何惡意」，僅是在朋友的角度上試圖幫忙。雙方爭議目前已進入司法程序，將由法院認定誰是誰非。

面對朱女指控，李又宗全盤否認，表示朱女確實有向他詢問進入成人產業一事，但其控訴皆為不實，而朱女對他提告性騷擾，在警詢時卻無法拿出證據，他目前已對朱女提出妨害名譽告訴，全案由司法調查釐清中。

▲朱姓女子基於對李又宗的信任而答應拍攝情色片，更依照李的要求多次裸體視訊，最終卻沒得到工作機會。



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