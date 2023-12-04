為見證「雙王船會」87歲翁參加遶境身體不適　東港警即時救援

▲東港警分局東濱派出所警員張祥宇、何忠洲助黃姓阿伯就醫平家返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



東港鎮87歲黃姓阿伯，為見證台中大曱媽百年來第一次南部遶境到東港與東隆宮溫府千歲罕見雙王船會，忘記帶藥吃，坐在住戶路口，東港警方接獲求助，了解後將他送醫，聯絡家屬到醫院照料，警方熱心協助，讓家屬很感激。

東港警分局東濱派出所警員張祥宇、何忠洲等2員，於12月2日20時許擔服巡邏勤務，接獲通報稱在東港鎮東隆街有阿伯坐在住家出入口需警方協助，兩人獲報趕往處理。



警方表示，台中大甲媽祖百年來第一次南部遶境會香，吸引大批民眾參與；警方到場，阿伯低頭不語；報案人稱他已在家前坐許久了；員警上前詢問，他無法清楚表達，腳上又裝設義肢無法行走，張員見該民民眾臉色慘白，驚覺不對勁，立即聯絡救護車前往，並引導他緩慢而放鬆的呼吸方式等待救援。

何員再於現場以照片訪查附近民眾是否認識他，得知他是住在東港鎮興漁里87歲黃姓阿伯，隨即通知家屬至醫院照護，經治療後已無大礙，不好意思的表示為了參與東港罕見雙王船會、見證百年宗教盛事，卻忘了攜帶隨身藥物，並頻頻向警消人員道謝。



東港分局呼籲，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，避免意外狀況發生，若身體有異常請儘速就醫，遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助。