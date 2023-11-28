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普丁開會當班導！一聲「坐下」官員全員大風吹　有人嚇到慌不擇椅

▲▼普丁要求大家坐下後，官員們慌亂地迅速就坐。（圖／翻攝自Telegram）

▲普丁要求大家坐下後，官員們慌亂地迅速就坐。（圖／翻攝自Telegram）

記者葉睿涵／編譯

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）21日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普丁進行會談。克宮記者扎魯賓（Pavel Zarubin）26日秀出獨家影片，公開拉赫蒙與普丁會晤時發生了一個小插曲，顯示了俄羅斯官員們與普丁的默契配合。

綜合外媒報導，從影片可見，在會晤開始前，場內的官員們都在各處熱絡地進行交流，以至於普丁與拉赫蒙進場後，也沒有人注意到兩國元首已經落座。

@taptatorvkplay Как действует команда от президента. Свехскоростные кадры #россия #москва #кремль #путин ♬ оригинальный звук - Тот самый Директор завода

普丁就坐後，見官員們都還沒準備好，便將雙手放在嘴邊喊「大家坐下吧」，並做出示意大家就坐的手勢。這時，官員們才慌張地找位子坐下，甚至還有人在慌亂中坐錯了位子。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，而拍攝這段影片的記者扎魯賓也在Telegram打趣寫道，「看看我們的團隊是如何聽令於總統的，高效移動的官員們。」

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