一天洗澡2次+噴除臭劑！仍被女友嫌臭　男崩潰：被PUA了？

▲女友不斷嫌棄男子體臭，但友人表示根本沒有怪味。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名男子表示，即便一天洗澡2次，還噴除臭劑除臭，仍遭遠距離戀愛3年的女友嫌棄體臭（Body Odor，簡稱BO），最近女友更稱，要是這個情況沒被徹底改善，下次見面乾脆不住一起，但因友人都說根本沒有怪味，讓他不知如何是好，懷疑自己遭到PUA。

男子投書《親愛的普魯登斯》（Dear Prudence），透露當初是在網上認識女友，2人至今維持3年的遠距離戀愛，還因短暫的碰面享受一段甜蜜時光；意外的是，女友後來陸續抱怨他的體臭，更在最近即將再度碰面之際警告他「如果再像上次一樣糟糕，你就去住飯店，不能和我住在一起」。

男子表示，當下覺得女友的反應非常奇怪，因為上次見面明明有說有笑，互動也很親密，女方更是過了幾週都在分享當時的喜悅，乍看根本不太在意。

後來男子為了改善女友所指的體臭，一天洗澡2次、刷牙多次，還噴除臭劑除臭，結果友人對此卻說，從未在他身上聞到任何怪味，讓他開始疲於應對這個問題，也很懷疑自己遭到PUA，不知女友的行徑是否與她未經治療的邊緣型人格障礙（borderline personality disorder，BPD）有關。

對此，專欄作家戴絲蒙（Jenee Desmond-Harris）回應，要麼女友找碴，要麼真的覺得很臭，拋開她患有的疾病不談，以上情況都對這段遠距離戀愛不利，也易導致2人不歡而散。

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