每次清光餐盤「被拉麵店老闆盯上」　他嚇傻：要小心啊

▲原PO每次都將拉麵跟炒飯吃完，意外發現餐點的分量在逐漸增加。（示意圖／Unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本美食繁多，其中國民美食「拉麵」分成多種派系，便宜又大碗成為在地人喜愛的美食之一。有日本網友分享，他到一間拉麵店用餐時都會將餐點吃完，沒想到竟意外被老闆盯上，且老闆還逐漸加大份量，讓他忍不住提醒網友們「請小心！」

該名日本網友在推特上發文表示，北海道札幌市的拉麵店「ラーメンこく一番」以炒飯、拉麵的搭配文明，味道濃郁又好吃，而他每次用餐都會拍下餐點紀錄。沒想到，竟意外發現自己被老闆盯上。

照片顯示，原PO用餐時都會點一碗拉麵加上炒飯，在每次用餐後都會將餐點吃光光，然而此舉卻被老闆注意到。日後，原PO每次點餐，炒飯的份量都在不知不覺中增加，第四次用餐時，炒飯的份量已經跟一座小山一樣高。

該文PO出後累積7.3萬名網友按讚，並有1.4萬人轉發，「這需要一段時間才能吃完耶」、「看起來太好吃了吧，我好忌妒哈哈」、「當你第一次去吃中華拉麵時，有些地方的炒飯跟炸雞量真的讓人難以置信」、「這間店很有名耶」。