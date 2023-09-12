基泰閃辭董座「不倫師生戀」黑歷史起底　法院認證判賠

▲基泰董事長陳世銘（右）神隱多日後召開記者會道歉，並宣布辭職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因為施工不當，造成台北市中山區大直街多戶民宅坍塌的基泰建設公司，10日下午由董事長陳世銘率總經理馮先勉等高層召開記者會，陳除了道歉外，也當場宣布辭去董事長一職。台北市與新北市對於建案的審查機制不同，台北市是請建商自行找專家或顧問公司審查，容易球員兼裁判。

另1名吳姓技師也指出，技師公會在審查施工計畫書時，一定會把施工風險納入考量，負責的技師會進行現場勘查，確認設計圖是否完整？是否確實按圖施工？監測數值有沒有異常？如果發生異狀，會提醒如何緊急處置，要釐清大直民宅坍塌的真正原因，工地對鄰房的傾斜監測數據很重要，因為每週1到2次的判讀，會累積長期數據，相關單位有必要深入調查。

大直民宅坍塌意外發生後，釀禍的基泰建設過去的黑歷史也一一被挖出，2015年，基泰曾找黑衣人強拆民眾的合法圍籬，目的是想要逼地主都更、合建；2016年，基泰以1億3千萬元的價格，出售「基泰台大」建案給春源鋼鐵董事長蔡錫奇，承諾3年後房價若下跌，願原價買回，結果房價大跌，基泰卻不願履約，總經理馮先勉因此被告詐欺。

▲基泰建設總經理馮先勉對外說明善後進度時，一度哽咽落淚。

去年，馮先勉及基泰董事長陳世銘，又被控以投資中國不動產為由，向十多位民眾違法吸金上億元，遭檢調單位調查，訊後馮、陳各以150萬元、200萬元交保，全案目前仍由台北地檢署偵辦中。

另外，陳在2013年就讀博士班時，還因為與指導女教授過從甚密，被陳妻告上法院，法官認定陳與女教授有不正當關係，侵害配偶權，判女教授賠陳妻60萬元。

▲新北市土木技師公會理事長賴建宏認為，由公正單位審查才能杜絕弊端。



這次，基泰建設施工不當釀成重大意外，雖然幸運沒有人員傷亡，但其中可能涉及不法，除了王世堅等人提告，台北地檢署也已主動分案調查，希望釐清責任歸屬，還受害民眾一個公道。

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