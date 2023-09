冰層融化露出百年前戰場！　義大利最大冰河「恐在本世紀末消失」

▲義大利阿爾卑斯山最大的阿達梅洛冰川(The Adamello glacier)因為全球暖化情況,冰層愈來越薄,專家預估該冰川可能會在本世紀末消失。(示意圖/Pixabay)

圖文/CTWANT

根據專家指出,義大利阿爾卑斯山最大的阿達梅洛冰川(The Adamello glacier)因為全球暖化情況,冰層愈來越薄。也因為全球暖化情況越演越烈,過去一戰的痕跡因此逐漸顯露出來,且按照冰層融化速度,阿達梅洛冰川將在本世紀末前消失。

根據《法新社》報導,特倫托登山協會冰川委員會(Glaciological Commission of the Tridentine Alpinists Society)會長克里斯蒂安(Cristian Ferrari)表示,阿達梅洛冰川,從19世紀末到現在,已經消失了大約2.7公里。克里斯蒂安也指出「過去5年中,我們可以看到冰川每年平均融化15公尺,可是光是2022年,就融化了139公尺」。

而義大利「環保聯盟」(Legambiente)則表示,除了阿達梅洛冰川以外,阿爾卑斯山上的其他冰河也有出現降雪量減少的情況「覆雪愈來愈薄,夏天變長變熱,導致結冰的時間變少」。

