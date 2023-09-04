陸國安部：美對華戰略「新兩手」　分別為「競爭+管控競爭」

▲中美競爭加劇，影響世界局勢。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家安全部近日在微信官方號上發文，指美國對華戰略在拜登政府出現了「新兩手」，分別是「競爭+管控競爭」，特別是最近一段時間，「新兩手」的特點相當突出。

文中提到，過去幾十年，美國對華戰略的「老兩手」是「接觸+遏制」，而拜登政府的「新兩手」則是「競爭+管控競爭」。

文中指出，中美建交幾十年來，美國對華戰略的典型特徵就是「接觸+遏制」兩手並用，一方面拉攏中國融入國際體系、拓展同中國合作，另一方面悄然推進對中國的滲透遏制，「正是因為這兩手並用，使中美關係始終表現出高度複雜性。」

文中提到，百年變局加速演進，大國博弈成為國際政治主旋律，中美關係也進入新的軌道，美國對華新戰略日臻成型並呈現出新的兩手，即「競爭+管控競爭」，特別是最近一段時間，「新兩手」的特點相當突出。

文中指出，「競爭」一手是美國對華戰略的主體部分，包括經濟層面的脫鉤斷鍊，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等，「無論是川普還是拜登政府，在這方面都毫不手軟、不斷升級加碼。著眼未來，美國對華『競爭』一手還遠並不止這些，更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。」

文中提到，「管控競爭」一手也很明顯，如果說「競爭」的本質是對華遏壓，那麼「管控競爭」則是對這種遏壓失控的管理。

文中進一步指出，拜登政府自上台以來反覆提到的「護欄」「底板」「參數」等相關概念，最近常有耳聞的「去風險」而不是「脫鉤」等自我辯白，以及拜登政府一再作出的「四不一無意」等口頭承諾，都可歸入「管控競爭」一手，「『競爭』是戰略性的，『管控競爭』則是策略性的，是為發動『競爭』服務的。」

對於「新兩手」的起因，文中認為，客觀原因是中美關係長期形成的高度複雜結構，更主要的是美國政府的三點主觀企圖：

「妄圖通過釋放『混合信號』提供多元論據，增大對手的研判難度，這是美蘇冷戰期間的基本招式。」

「通過展現『自我克制』安撫對手情緒，防止對手『過激反應』，這在過去幾百年大國博弈史中也不罕見。」

「通過預留『對話窗口』拓展影響力渠道，爭取對手的有限合作。如果將中美這一輪互動放在美國國內金融風險上升、俄烏衝突久拖不決、全球氣變治理壓力驟升等背景下，就能對這『新兩手』特別是『管控競爭』一手背後的動機有更清醒認知。」

文中提到，美國的「新兩手」戰略即便一時得些小利，也不意味著能笑到最後，即便局部取得一些成績，也可能出現合成謬誤，甚至可以說，美國「新兩手」對華戰略注定失敗，注定失敗的根本原因就在於，歷史發展的時與勢不在美國一邊。

文中強調，美國對華戰略的「新兩手」不過是新瓶裝舊酒，實際還是「老兩手」而已，美國想憑「新兩手」的小把戲「競贏」中國是絕無可能的，「惟有徹底放棄霸權思維，樹立共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，堅持推進國際共同安全，方是人間正道！」

文章的最後還提到，中國絕不會因為美國的幾句「漂亮話」放鬆警惕，「面對霸權霸道霸凌，中國必將繼續深入推進具有許多新的歷史特點的偉大斗爭。」